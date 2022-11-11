«Исключила некоторые продукты». Как можно похудеть после рождения ребёнка? Опыт белоруски
Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как лично вы встали на путь похудения? Сколько вам удалось сбросить и сколько еще планируете?
Наталья Кортунова, похудела на 3 килограмма, но не планирует на этом останавливаться:
Удалось сбросить 3 килограмма благодаря фитнесу и нутрициологии. Я исключила некоторые продукты из своего питания. Это все должно работать в комплексе в любом случае. Хочу еще сбросить 4 килограмма, вернуться в свой вес до рождения ребенка.
Юлия Самусенко:
У вас, получается, на набор веса повлияло рождение ребенка?
Наталья Кортунова:
Я так полагаю, гормональный сбой какой-то.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вам сейчас постоянно нужно придерживаться правильного питания или все-таки вы похудели, и вес стоит, не набирается обратно?
Наталья Кортунова:
Благодаря нутрициологии я похудела, и вес стоит. Я увидела этот прекрасный результат и подумала: «Почему бы и нет? Почему не продолжить этот путь?»
Ольга Шерснева:
Вы шикарно выглядите. Я не понимаю, зачем вам худеть, на самом деле.
Юлия Самусенко:
Это какие-то, наверное, внутренние ощущения, да? То есть вам комфортнее в другом весе?
Наталья Кортунова:
Да, из состояния своего комфорта.
Юлия Самусенко:
Вы совмещаете правильное питание и спорт либо базируетесь только на правильном питании? Вообще, какой позиции лично вы придерживаетесь?
Наталья Кортунова:
Я считаю, что надо и питаться правильно, и спортом заниматься, еще при этом, возможно, работать со своей головой. Потому что ты должен принимать, любить себя и делать что-то из состояния своего комфорта, как вы правильно заметили.
Юлия Самусенко:
Лично вы спорт тоже ввели в свою жизнь? Например, тренажерный зал или что-то другое?
Наталья Кортунова:
Да. Спорт, массажи, питание.
Ольга Шерснева:
Это целый комплекс прямо. За сколько удалось скинуть эти злосчастные три килограмма по времени?
Наталья Кортунова:
За месяц.
Ольга Шерснева:
Это очень быстро.
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