«Исключила некоторые продукты». Как можно похудеть после рождения ребёнка? Опыт белоруски

Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как лично вы встали на путь похудения? Сколько вам удалось сбросить и сколько еще планируете?

Наталья Кортунова, похудела на 3 килограмма, но не планирует на этом останавливаться:

Удалось сбросить 3 килограмма благодаря фитнесу и нутрициологии. Я исключила некоторые продукты из своего питания. Это все должно работать в комплексе в любом случае. Хочу еще сбросить 4 килограмма, вернуться в свой вес до рождения ребенка. Юлия Самусенко:

У вас, получается, на набор веса повлияло рождение ребенка? Наталья Кортунова:

Я так полагаю, гормональный сбой какой-то. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вам сейчас постоянно нужно придерживаться правильного питания или все-таки вы похудели, и вес стоит, не набирается обратно? Наталья Кортунова:

Благодаря нутрициологии я похудела, и вес стоит. Я увидела этот прекрасный результат и подумала: «Почему бы и нет? Почему не продолжить этот путь?»

Ольга Шерснева:

Вы шикарно выглядите. Я не понимаю, зачем вам худеть, на самом деле. Юлия Самусенко:

Это какие-то, наверное, внутренние ощущения, да? То есть вам комфортнее в другом весе? Наталья Кортунова:

Да, из состояния своего комфорта. Юлия Самусенко:

Вы совмещаете правильное питание и спорт либо базируетесь только на правильном питании? Вообще, какой позиции лично вы придерживаетесь? Наталья Кортунова:

Я считаю, что надо и питаться правильно, и спортом заниматься, еще при этом, возможно, работать со своей головой. Потому что ты должен принимать, любить себя и делать что-то из состояния своего комфорта, как вы правильно заметили.