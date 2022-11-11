«Эффекта не будет». Всегда ли марафоны похудения приносят желаемый результат?

Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Сколько в неделю нужно заниматься фитнесом, чтобы человек видел результаты буквально уже через месяц?

Екатерина Казаченко, фитнес-инструктор с многолетним стажем и опытом работы в различных направлениях фитнеса:

Оптимально, конечно, два-три раза, если это не профессиональный спортсмен. Ольга Шерснева:

Сейчас у нас популярно, особенно в соцсетях, различные курсы по похудению, 21 день марафон какой-нибудь. Не видя, не зная тебя, расписывают питание, какие-то активности. Такое может быть, Светлана? Все-таки нужно очно идти к специалисту и говорить конкретно о тебе или все-таки это может помочь?

Светлана Чернушевич, диетолог:

Я очень против такого подхода, потому что марафон или готовое меню, например – это обезличенная вещь. То есть не учитывается твое состояние, самочувствие. Можно, например, на марафонах сидеть бесконечно долго, но если это проблема психологическая – вообще никакого эффекта не будет, во-первых. Во-вторых, например, рацион, если он для тебя неподходящий, может усугубить положение. Даже если вдруг повезло, что тебе марафон действительно подошел по тарелке, нутритивной плотности, и процесс пошел, но ты делаешь все по указке. То есть ты не понимаешь, почему так: именно столько там белка, например, или углеводов. Почему такие углеводы, такое сочетание? Марафон заканчивается, и ты, в принципе, не сильно понимаешь, что делать дальше. Можно, конечно, применять этот шаблон какое-то более продолжительное время, но тебе это наскучит. То есть интерес на такие вещи заканчивается достаточно быстро, ты возвращаешься к обычному питанию, возможно, не совсем совершенному. Это, по сути, как заканчивается обычная диета, которая обычно приносит с собой не только килограммы, но и «друзей». Ольга Шерснева:

Наталья, вы пытались проходить какие-нибудь марафоны, похудяшки или еще что-нибудь?