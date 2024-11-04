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На границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили двух беженок в крайне тяжёлом состоянии

04 ноября 2024 17:13
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Очередной жест западного «гостеприимства». Ночью в Гродненском районе, на границе с Польшей, белорусские пограничники обнаружили двух беженок из Гвинеи и Эритреи. Женщины находились в крайне тяжелом состоянии: они не могли передвигаться из-за серьезных травм. На одежде и теле были видны следы крови. Пострадавших доставили в Свислочскую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили двух беженок в крайне тяжёлом состоянии-2

Врачи установили, что у одной из женщин серьезный порез на бедре, а у другой – паралич ног, вероятно, вызванный повреждением позвоночника. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Этот инцидент лишь подчеркивает жестокие реалии миграционной политики ряда стран ЕС. С начала 2021 года на европейской границе зафиксировано 59 случаев гибели беженцев, сотни других были покалечены или избиты.

# Беларусь-Польша # Беженцы

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