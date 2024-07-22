Булавко: какой бы ни был исход выборов в США, Союзное государство должно надеяться только на себя

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хочу сказать одно. Какой бы исход выбор в США ни был, Союзное государство должно надеяться только на себя. И ждать от того, что придет к власти Трамп и к России с распростертыми объятиями бросится, это преждевременно. Не стоит ожидать и от Байдена. Мы должны строить свою независимую политику, отслеживать события, которые происходят в странах Европы и США, потому что для нас это важно, какое бы отношение у нас ни было с этими государствами. Надеяться только на себя, искать друзей, союзников, объединяться, демонстрировать всему миру, что могущество мировое можно достичь только объединившись, а не выделяя какое-то одно государство в виде какого-то гегемона, мирового полицейского, мирового судьбу.

Возможный вице-президент США призвал американские власти прекратить кровопролитие.