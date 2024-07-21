Переломный момент в избирательной кампании в США обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь.
Переломный момент в избирательной кампании в США обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь.
Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо (США):
Любой человек с мозгами знает, что конфликт в Украине закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию назад к границам 1991 года, нелепа. Никто по-настоящему в это не верит. Украина функционально разрушена как страна. Средний возраст офицера ВСУ – 43. Это трагично. В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне. Американские власти должны прекратить кровопролитие, а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны.
Бывший журналист NYT назвал единственный способ спасти Америку.