Как лечится отслойка сетчатки глаза? Узнали у офтальмолога

Отслойка сетчатки – это серьезное офтальмологическое заболевание, при котором сетчатка отделяется от сосудистой оболочки. Это состояние требует немедленного вмешательства, так как может привести к полной потере зрения.

Виталий Антоненко, ведущий офтальмолог медицинского центра «Мерси»:

Как правило, к отслойке сетчатки приводят периферические дистрофии сетчатки. То есть это анатомическая особенность каждого человека. При дистрофии стекловидное тело крепится к сетчатке и вызывает ее разрыв. Когда в сетчатке появилась дырка, в это отверстие начинает просачиваться жидкость, сетчатка отслаивается, человек теряет зрение. Сначала у него выпадает одна половина, если так и оставить, то человек слепнет.

В группе риска находятся пациенты с диагнозом близорукость. Некоторые из общих симптомов отслойки сетчатки включают внезапное появление молниеобразных вспышек света, развитие теней и плавающих частиц в поле зрения.

Виталий Антоненко:

Существуют методы профилактики отслойки сетчатки. Так как к отслойке сетчатки приводят периферические дистрофии сетчатки, они хорошо лечатся. Если доктор на осмотре видит периферическую дистрофию сетчатки, угрожающую тем, что может произойти отслойка сетчатки, то проводится барьерная лазерная коагуляция, это делается амбулаторно. Просто вокруг места дистрофически измененной сетчатки наносится лазерный коагулят, что сетчатку укрепляет. Отслойка, как правило, уже не бывает. Для этого каждый человек, особенно близорукий, как минимум раз в год должен проходить обследование у офтальмолога с осмотром глазного дна с фундус-линзой.