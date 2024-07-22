Как лечится отслойка сетчатки глаза? Узнали у офтальмолога

Отслойка сетчатки – это серьезное офтальмологическое заболевание, при котором сетчатка отделяется от сосудистой оболочки. Это состояние требует немедленного вмешательства, так как может привести к полной потере зрения.
Отслойка сетчатки – это серьезное офтальмологическое заболевание, при котором сетчатка отделяется от сосудистой оболочки. Это состояние требует немедленного вмешательства, так как может привести к полной потере зрения.
Виталий Антоненко, ведущий офтальмолог медицинского центра «Мерси»:
Как правило, к отслойке сетчатки приводят периферические дистрофии сетчатки. То есть это анатомическая особенность каждого человека. При дистрофии стекловидное тело крепится к сетчатке и вызывает ее разрыв. Когда в сетчатке появилась дырка, в это отверстие начинает просачиваться жидкость, сетчатка отслаивается, человек теряет зрение. Сначала у него выпадает одна половина, если так и оставить, то человек слепнет.
В группе риска находятся пациенты с диагнозом близорукость. Некоторые из общих симптомов отслойки сетчатки включают внезапное появление молниеобразных вспышек света, развитие теней и плавающих частиц в поле зрения.
Виталий Антоненко:
Существуют методы профилактики отслойки сетчатки. Так как к отслойке сетчатки приводят периферические дистрофии сетчатки, они хорошо лечатся. Если доктор на осмотре видит периферическую дистрофию сетчатки, угрожающую тем, что может произойти отслойка сетчатки, то проводится барьерная лазерная коагуляция, это делается амбулаторно. Просто вокруг места дистрофически измененной сетчатки наносится лазерный коагулят, что сетчатку укрепляет. Отслойка, как правило, уже не бывает. Для этого каждый человек, особенно близорукий, как минимум раз в год должен проходить обследование у офтальмолога с осмотром глазного дна с фундус-линзой.
Важно обратиться к офтальмологу при появлении любых симптомов отслойки сетчатки, чтобы определить наилучший метод лечения и предотвратить ухудшение зрительной функции.
Виталий Антоненко:
Что касается лечения отслойки сетчатки, это операция. Сегодня существует несколько видов операций, но все сводится в конечном итоге к одному, это микроинвазивная операция. Операция выполняется через три прокола глаза, диаметром по половине миллиметра. Эти операции длительные, то есть иногда это полтора-два и больше часов, выполняются они в хорошо оборудованных центрах, даже под местной анестезией. Это делается без наркоза, после операции он встал, ушел и ходит на осмотры.
Помните, ранняя диагностика и своевременное оперативное лечение помогут предотвратить тяжелые последствия отслойки сетчатки.
Виталий Антоненко:
Если у человека есть симптомы отслойки сетчатки, нельзя ждать. Чем раньше выполнена операция, тем лучше прогноз.
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