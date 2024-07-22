Если вспыхнет конфликт вокруг Тайваня, потянет ли США ещё одну войну? Ответил политолог

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

От США пока еще многое зависит, одна из мировых сверхдержав. То, о чем говорит Трамп, Марджори Тейлор Грин и так далее – это общая риторика многих правых изоляционистов в стане Республиканской партии. В чем их основная мысль? Они видят именно Китай, а не Россию своим экзистенциальным противником в XXI веке. Они считают, что США зря растрачивают свой военно-политический, экономический потенциал в Украине, завязнув в этом клинче с Россией, при этом не имея возможности победить Россию, патовая ситуация. На этом фоне усиливается Китай. В новой холодной войне, которая начинается между США и Китаем, у Пекина появляются возможности выиграть.

Джей Ди Вэнс неоднократно выступал против украинских траншей именно потому, что американцы очень много своих боеприпасов потратили, включая неприкосновенный запас артиллерийских снарядов, огромное количество ракет для систем ПВО. Индустриальная база Америки не способна вытягивать такой конфликт высокой интенсивности. А если вспыхнет конфликт, например, вокруг Тайваня? Сможет ли Америка еще четвертый конфликт потянуть? Скорее всего, нет. Такой прагматичный подход не связан с тем, что они имеют доброжелательные отношения к России. Они понимают и реалистично оценивают возможности США. Сейчас не 1990-е годы, не однополярный мир, нет возможности все эти конфликты одновременно тянуть, даже если это прокси-войны. При этом то, о чем говорит Трамп и его сторонники, если мы говорим про их условные предложения по поводу нормализации украинского кризиса, они на нескольких пунктах базируются. Первое – предложение о заморозке конфликта по нынешней линии фронта. Потом предоставление гарантий России о не вступлении Украины в НАТО. Третье – это уже дополнительные переговоры с Россией по поводу будущего китайской стратегии США, конфронтации.

Если по Украине еще будет какой-то потенциал договориться о чем-то, то в целом в Европе ситуация с холодной войной может сохраняться и дальше при администрации Трампа.