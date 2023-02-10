Резко повернулся и стал бить. Гомельчанин покалечил врача так, что она не узнала своё лицо

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Любовь Сметанчук, фельдшер выездной бригады подстанции скорой медицинской помощи:

Не задумываются. На улице мороз, -10 градусов. Они все равно на это не смотрят. Я считаю, что это больные люди. Я другой раз задаю вопрос: мужчина, вы нигде не работаете, прописки нет, бомж, а где вы зарабатываете эти деньги? А он мне отвечает: я стою возле церкви с протянутой рукой, мне прихожане дают пожертвования, естественно, я их пропускаю на вино. Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах – читайте здесь.

Антигерой ее романа был не из тех, кто просил подаяния. Ноябрьский вечер он умиротворенно провожал на скамье, но, видно, чем-то смутил местных зевак. Те, долго не раздумывая, вызвали неотложку. Любовь Сметанчук:

Мы его попытались поднять, он какой-то отяжелевший. Прохожих попросила. Проходили мужчина с женщиной, я говорю: будьте добры, помогите нам, пожалуйста, положить на носилки. Они помогли мне положить его на носилки. Когда его стали беспокоить, он стал сопротивляться. В машину он не хотел проходить. Однако мы его погрузили, положили на носилки. Его все-таки завели в карету скорой помощи, но прийти в чувства и успокоиться ему было не под силу.

– Я не пил.

– Аккуратненько ведем себя. Сейчас давление померяем.

– Нормальное давление. Руку от меня убери! Любовь Сметанчук:

Он начал опять сопротивляться, дабы снять хотя бы тенниску верхнюю. Моя помощница, которая сидела впереди, помогла. Она помогла поднять, я надела присоски, клемы и стала снимать ЭКГ. Все тщетно, как только ни умоляли горе-пациента.

– У вас адрес есть?

– Да.

– Где вы живете?

– Тут.

– Где тут? Как улица называется?

Любовь Сметанчук:

В какой-то момент я не знаю, что у него переключилось в голове. Он лежал на носилках ровненько, вдруг он резко повернулся в сторону меня (а я сижу на соседнем кресле) и стал хаотично наносить удары. Голова, грудь, живот – эти три вспышки отпечатались в ее памяти навсегда. Но что было бы, если бы на помощь не вбежал водитель? И предположить страшно. Но история гомельского пациента растопила сердце Любови Сметанчук. Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории – читайте далее.