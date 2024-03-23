Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 143 человек

К теме, которая болью в сердцах отзывается у миллионов. Беларусь вместе с Россией скорбит о жертвах теракта в Подмосковье. Он унес 143 жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятничным вечером в Красногорске люди пришли в торгово-развлекательный центр «Крокус» на концерт. Зал уже был практически заполнен. В здание ворвались вооруженные автоматами мужчины и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. Террористы уже задержаны. Именно белорусские спецслужбы помогали России выполнить задачу – не дать им уйти через границу.