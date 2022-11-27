Насколько близок продовольственный кризис в Европе и коснётся ли он Беларуси? Ответил сенатор

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Александр Лукашенко как-то сказал: «На вес золота в наше время каждый колосок». И это неспроста. Сельское хозяйство, продовольственная безопасность, высокие показатели агропромышленного комплекса и взаимодействие с людьми – это то, что всегда находится в приоритете. Об этом и не только мы поговорим с членом Совета Республики, председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Озеры» Гродненского района Александром Шишко. Никита Рачиловский:

Вы являетесь председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Озеры» Гродненского района. Расскажите о своей работе более подробно. Как устроена работа сельхозкооператива «Озеры»?

Александр Шишко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Пару слов о кооперативе. В 1949 году он был образован. Это уже больше 70 лет. На сегодня это достаточно крупное сельскохозяйственное предприятие с почти 9 тысячами гектаров земли, многопрофильное хозяйство. Занимаемся производством молока и мяса крупного рогатого скота, у нас есть звероводческий комплекс, мы выращиваем зерно, рапс, сахарную свеклу. У нас 120 гектаров сада, до 10 гектаров овощей открытого грунта, есть свое охотничье и рыболовное хозяйство. Это дает возможность в таких проблемных условиях, если какая-то сфера где-то хуже работает, а другая дает положительный результат, то в целом хозяйство достаточно успешно работает. Если касаясь показателей, то в этом году удой на корову у нас будет почти 10 тысяч литров молока среднесуточного привеса по свиноводческому комплексу. Килограмм среднесуточного привеса по крупному рогатому скоту, а также выше килограмма. Мы в этом году собрали 30 тысяч тонн сахарной свеклы, более 2 тысяч тонн рапса, почти 22 тысячи зерновых, причем урожайность – 77,7 центнера. Оцениваем, что прибыль по хозяйству будет порядка 14 миллионов рублей, рентабельность – 34 %. Поэтому хозяйство сегодня заслуженно на областной Доске почета, дважды была на республиканских. Результаты достойные, а этот год, может быть, был наиболее удачным в истории. Никита Рачиловский:

Ваше хозяйство является одним из ведущих в стране, в Гродненской области тем более. Расскажите о вашей деятельности как председателя. С какими вопросами вам приходится сталкиваться наиболее часто?

Александр Шишко:

Я уже более 20 лет руководитель хозяйства. Вся жизнь в сельском хозяйстве – уже более 40 лет. Поэтому мы разрабатываем стратегию. У меня команда специалистов, с которыми мы обсуждаем перспективные вопросы развития нашего хозяйства. Сегодня в сельскохозяйственном производственном кооперативе экономика позволяет специалистам полностью раскрыться. Они приходят со своими идеями, дают экономическую выкладку, мы в порядке эксперимента на три месяца что-то внедряем, смотрим, это получается, и двигаемся дальше. Насколько возможен продовольственный кризис в Европе и почему? Никита Рачиловский:

Говоря о продовольственной безопасности, насколько продовольственный кризис возможен в Европейском регионе? Насколько он сегодня приближается к очагу возгорания? Александр Шишко:

Мне сложно оценить в целом мировой процесс кризиса по продовольственной безопасности. Начну с того, что сегодня у нас в стране этот вопрос решен. И в 2020 году, когда выступал перед коллективами, экспортная составляющая была в 6 миллиардов. Буквально за два года экспортная составляющая Беларуси стала 8 миллиардов. То есть мы динамично развиваемся. Мы обеспечиваем всем необходимым: удобрениями, семенами и так далее. Сельское хозяйство – идет отдача и продукции от нас. Касаясь мирового кризиса, замечу, что сегодня из-за того, что в России запрещен экспорт минеральных удобрений, некоторых других составляющих, то сегодня это однозначно скажется на странах и на той продукции сельского хозяйства, которую они выращивают. Не имея этого, они, конечно, не получат тех результатов. Поэтому, думаю, проблема существует. Это первый вопрос. Второй вопрос – вопрос топлива. Сегодня нефтепродукты подорожали, а это тоже серьезно сказывается на себестоимости продукции, что не ощущаем мы здесь благодаря сотрудничеству с Российской Федерацией.

Никита Рачиловский:

У вас большой опыт работы в сельском хозяйстве. На что нужно обращать особое внимание в этой сфере? Александр Шишко:

На одном из совещаний Президент хорошо сказал: я целиком поддерживаю диктатуру технологий. Ситуация такова: почву не обманешь, животное не обманешь, сегодня нужно дать тот полный комплекс удобрений, защиты, чтобы вырастить нормальный урожай. Скажу пример по саду нашему. У нас 120 гектаров сада. По данным последних лет, 473 центнера с гектара мы получили. Думаю, это будет один из лучших результатов в республике. Мы делаем 25 обработок в саду. Если мы пропускаем одну, то остальные 24 можно не делать – результата не будет. Вот в этом и есть вопрос диктатуры технологий. Если мы хотим в этом плане добиться оптимального результата, то должно быть так, как рассчитано наукой, то есть то количество, которое нужно внести в землю, обязательно надо дать. Это касается и свиноводческой продукции или молочного скотоводства. Сенатор рассказал о своей деятельности Никита Рачиловский:

Как вы совмещаете основную работу с деятельностью сенатора? Александр Шишко:

Функции руководителя хозяйства и сенатора пересекаются. Может, объем и масштаб немножко другие, но это прежде всего работа с людьми, решение проблем, которые возникают у людей, решение проблем, которые возникают сегодня в регионе (на местном уровне, на областном и республиканском). Например, хозяйство только в этом году вложило в благоустройство нашего поселка своих денег в 1 миллион рублей. Только вдумайтесь в эту цифру! Только дороги заасфальтировали порядка 3 километров. В связи с тем, что где-то есть прорехи в этом вопросе, мы за свой счет это делали, потому что они идут по территории нашего хозяйства, мы возим нашу продукцию, движется наша техника. Поэтому для меня это не в напряг соединять то и другое. Более масштабно, а в целом это та же работа, которую я делаю. Никита Рачиловский:

Что лично для вас значит быть членом Совета Республики?

Александр Шишко:

Я уже второй созыв. Мне доверяли, уже второй раз переизбрали. Я должен вам сказать, что это высочайшая ответственность. Сенатор – это лицо той местности, той отрасли, которую он представляет. Поэтому плохо работать, что-то не так делать – это нет. Сенатор всегда на виду, поэтому его поведение, работа, отношение к политике внутри государства, внутри хозяйства однозначно должны быть выше, лучше и патриотичнее. Никита Рачиловский:

С какими вопросами вам наиболее часто приходится сталкиваться в своей сенаторской деятельности? Александр Шишко:

Вопросы разного характера. На месте государственные органы должны решать социальные вопросы. У нас социальная направленность политики, бюджета. То есть решать вопросы, чтобы наши люди были довольны теми условиями, той заработной платой в той местности, а в целом в той стране, где они живут. Поэтому вопросы частного порядка, правильность начислений пенсии, какие-то бытовые вопросы, касающиеся отвода талых вод и так далее. Вопросы государственного уровня – это вопросы дорог, ограждения кладбищ, что, кстати, мы делаем за счет СПК и многим помогаем. То есть все моменты и вопросы, абсолютно касающиеся жизнедеятельности наших людей. Почему сохранение исторической памяти сейчас важно? Никита Рачиловский:

На что нужно обращать особое внимание, когда мы говорим про сохранение исторической памяти?

Александр Шишко:

К сожалению, высшая и средняя школы немножко ушли или уделяют мало времени изучению нашей истории, глубокому изучению нашей истории. Мало книг изучают, которые были даже в наше время, на которых можно было учиться патриотам своей страны. Более того, мы же сейчас видим, что историю пытаются переписать. Оказывается, не Советский Союз победил фашизм, а было наоборот. Поэтому у нас молодой человек должен быть готов к тому, чтобы отвечать на эти лживые профашистские высказывания в адрес нашей страны, понимая, сколько Беларусь потеряла в войну, сколько в каждой семье боли за прошедшую войну, сколько времени надо было, чтобы восстановить республику. Поэтому дети должны это знать, и это должно быть постоянно. Думаю, что в этом отношении однозначно. Более того, в нашем хозяйстве есть музей, куда мы приглашаем детей, рассказываем об истории Беларуси, о той культуре, которая идет. Приятно посетить, поэтому к нам школы приезжают, наш зам по идеологической работе проводит экскурс, вместе с тем и воспитание. Истории сенатора о Великой Отечественной войне Никита Рачиловский:

Не могли бы вы рассказать историю своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне?

Александр Шишко:

Сегодня, наверное, нет белорусской семьи, у которой кто-то не погиб из родственников. Если говорить про своих, у меня дед был участником штурма Кенигсберга, получил серьезное ранение, завалило землей его, санитары откопали. Получил контузию, ранения в голову, в руку. Всю оставшуюся жизнь во сне воевал. Кавалер Ордена Великой Отечественной войны. Еще после войны четыре девочки прожили с бабушкой. В общем, гены были неплохие. Вторая история уже о деде моей супруги. Тоже в 1944 году ушел на войну, 45 лет было, он хотел остаться, но почему-то не остался, пошел воевать. Был ранен, из госпиталя писал письма, а там на своей земле работали, как обрезать сад, как вспахать. Был немецкий налет, разбомбили госпиталь, и погиб. Был немецкий налет, разбомбили госпиталь, и погиб. У нас на территории есть много захоронений. Есть Синий Камень деревня, есть другие деревни, в которых немцы сожгли в войну. Я своих внуков и всех своих родственников не только в День Победы (со школьниками мы обязательно следим за этими памятниками)… Шкленск еще деревня полностью сожженная была. По этим местам водим ребят, рассказываем. Когда смотришь на обелиски, на детей, которых спалили 1940-го, 1941-го, 1942-го годов рождения, представляете? В 1943-м их сожгли. Чувство ненависти, может, и плохое чувство, но то, что испытала Беларусь в годы войны, надо, чтобы дети знали, чтобы это чувствовали и ценили то, что сегодня есть в Беларуси. Мы не воюем. У нас прекрасно развивается промышленность. У нас растет валовой продукт. Есть возможность учиться, получать образование, широкий спектр для It-технологий. Ценить это надо. В этом я вижу воспитание.