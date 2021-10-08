У родителей было 10 детей. Факты о семье поэта Нила Гилевича

Нил Гилевич – поэт, драматург, переводчик, литературовед, заслуженный деятель науки Беларуси, профессор. Он был последним живым народным поэтом Беларуси. Каждый белорус с детства знаком с творчеством Нила Гилевича. Его перу принадлежит роман в стихах «Родныя дзеці», которому он отдал 12 лет вдохновенной работы, сборники стихов «Песня ў дарогу», «Неспакой», «Бальшак», «Перазовы», «Актавы», «Жыта, сосны і валуны» и многие другие, рассказали в документальном проекте « Тайны Беларуси ».

Александр Гилевич, брат Нила Гилевича: Маці была з суседняй вёскі, таксама з вялікай сям’і, проста сялянская жанчына, такая простая, але ў іх было вельмі вялікае каханне. Нават маці насуперак волі сваіх бацькоў усё-ткі згадзілася выйсці замуж, і ўтварылася такая моцная сям’я.

Александр Гилевич:

Маці была надзвычай клапатлівая, яна настолькі была прывязана да сваіх дзяцей, гэта проста дзіву даешся, як у тых умовах, пры той нястачы яна магла падняць на ногі практычна ўсіх дзяцей.

Сергей Гилевич:

Бацька нарадзіўся 30 верасня позна вечарам, недзе ўжо ў 8 гадзіне вечара. Цёмна, дождж, холадна. Сымон Пятровіч недзе на працы ў сельсавеце, і родзіч павёз Кацярыну на падводзе ў Лагойск за 12 кіламетраў, бліжэйшая бальніца тады была там. Ну, будучы народны паэт быў вельмі нецярплівы і не хацеў чакаць да Лагойску, праехалі палавіну дарогі, і каля вёсачкі Лагаза баба Каця сказала: «Усё, спыняйся. Працэс пайшоў». Родзіч пабег там некуды ў Лагазу за бабкай-павітухай, пакуль ён тую бабку шукаў, баба Каця ўсё зрабіла сама.

Своим детям Сымон и Катерина придумывали оригинальные имена. Интересный факт, что при рождении они дали другое имя будущему народному поэту, но впоследствии его изменили.