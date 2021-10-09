«Мы дарим не только цветы, но и эмоции». Эта семья превратила своё увлечение в настоящий бизнес

Новости Беларуси. К сезонным ярмаркам готовятся все районы. Эта семейная ферма в Березино, например, собирается подарить жителям центрального региона цветущее настроение, рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ.

Игорь Козлов, предприниматель:

Мы дарим и реализуем не только цветы, но мы реализуем эмоции, которые стоят дороже всех денег.

Свое увлечение Игорь и его жена Наталья восемь лет назад превратили в бизнес. Петунии, бегонии, тюльпаны – всего в ассортименте около 80 видов цветов. Сейчас сезон хризантем. Эти пышные цветы будут радовать аж до заморозков. Ближайшая ярмарка, где садоводы представят свою продукцию, в Березино 9 октября. Ценники на хризантемы от 7 до 14 рублей.