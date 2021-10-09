«Мы дарим не только цветы, но и эмоции». Эта семья превратила своё увлечение в настоящий бизнес

Новости Беларуси. К сезонным ярмаркам готовятся все районы. Эта семейная ферма в Березино, например, собирается подарить жителям центрального региона цветущее настроение, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Новости Беларуси. К сезонным ярмаркам готовятся все районы. Эта семейная ферма в Березино, например, собирается подарить жителям центрального региона цветущее настроение, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Игорь Козлов, предприниматель:
Мы дарим и реализуем не только цветы, но мы реализуем эмоции, которые стоят дороже всех денег.
Свое увлечение Игорь и его жена Наталья восемь лет назад превратили в бизнес. Петунии, бегонии, тюльпаны – всего в ассортименте около 80 видов цветов. Сейчас сезон хризантем. Эти пышные цветы будут радовать аж до заморозков. Ближайшая ярмарка, где садоводы представят свою продукцию, в Березино 9 октября. Ценники на хризантемы от 7 до 14 рублей.
Кроме цветов выращивают предприниматели и хвойные растения. А к региональным базарам готовят и саженцы клубники и земляники. Все с собственного участка. В цветочном деле помогают дети. Мечта Натальи – выучиться на флориста. Тогда в ассортименте появятся и готовые композиции.
Наталья Шмарловская, предприниматель:
Наша основная продукция – это однолетние растения: петуния, пеларгония, бегония. А сейчас нашим хитом является хризантема, вдобавок мы еще выращиваем хвойные растения, готовится большая площадка для высадки хвойных растений. Мы занимаемся любимым делом. Хочется сказать: занимайся тем, что любишь.
Не упустите возможности пополнить запасы витаминной продукции, рыбных деликатесов на сезонных ярмарках. В центральном регионе, начиная, с октября они ждут каждый уик-энд вплоть до 20 ноября. Как мы убедились, вся продукция к осенним маркетам выращена с душой, а скидки приятно удивят. В качестве бонуса к такому шопингу – культурная программа и общение.
«Главное – должны быть хорошие специалисты». На агрокомбинате «Несвижский» растения не обрабатывают химией – подробнее здесь.