В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр берёзового сока?

Новости Беларуси. Эликсир здоровья, нектар жизни и лекарство от всех недугов. Так говорят о березовом соке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси идет сезон сбора полезного напитка. В 2022 году лесхозы приступили к заготовке позднее обычного из-за весенних заморозков. Подробности у Лены Мельницкой.

Всего в этом году в Беларуси планируют заготовить около 11 тысяч тонн сока для населения и перерабатывающих организаций. Приобрести его можно уже сейчас.

Владимир Гриневич, ведущий инженер Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

В Минской области уже организовано около 220-230 точек. Это практически все лесничества. В том числе в районных центрах организуется при лесхозе точка. Также мы предоставляем тару свою. У нас имеются ПЭТ-бутылки 5-литровые, 10-литровые по минимальной цене.

Виталий Ефимчик, заместитель директора, главный инженер Слуцкого лесхоза:

Цена березового сока за литр, если в лесничестве, – 26 копеек на сегодня. В лесхозе 30 копеек за литр. Также кроме населения поставляем березовый сок организациям.

Спрос на природный напиток у людей очень высокий. Возле мест реализации собираются очереди из ожидающих цистерну со свежей партией.

Каждый год берем. Немного, литров по 60. Закатываем, и нам хватает.