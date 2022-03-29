Прямой эфир

В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр берёзового сока?

29 марта 2022 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эликсир здоровья, нектар жизни и лекарство от всех недугов. Так говорят о березовом соке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси идет сезон сбора полезного напитка. В 2022 году лесхозы приступили к заготовке позднее обычного из-за весенних заморозков.  

Подробности у Лены Мельницкой.  

В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр берёзового сока?-1

Всего в этом году в Беларуси планируют заготовить около 11 тысяч тонн сока для населения и перерабатывающих организаций. Приобрести его можно уже сейчас.  

В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр берёзового сока?-4

Владимир Гриневич, ведущий инженер Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:  
В Минской области уже организовано около 220-230 точек. Это практически все лесничества. В том числе в районных центрах организуется при лесхозе точка. Также мы предоставляем тару свою. У нас имеются ПЭТ-бутылки 5-литровые, 10-литровые по минимальной цене.  

В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр берёзового сока?-7

Виталий Ефимчик, заместитель директора, главный инженер Слуцкого лесхоза:  
Цена березового сока за литр, если в лесничестве, – 26 копеек на сегодня. В лесхозе 30 копеек за литр. Также кроме населения поставляем березовый сок организациям.  

В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр берёзового сока?-10

Спрос на природный напиток у людей очень высокий. Возле мест реализации собираются очереди из ожидающих цистерну со свежей партией.  

В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр берёзового сока?-13

Каждый год берем. Немного, литров по 60. Закатываем, и нам хватает.  

В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр берёзового сока?-16

Продолжительность сезона будет зависеть от погоды. В этом году он наступил немного позже обычного из-за весенних заморозков. Поэтому у белорусов еще есть время запастись чудодейственным березовиком.  

Березовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны? Читайте здесь.  

# Березовый сок # общество # Лена Мельницкая # Владимир Гриневич # Виталий Ефимчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ни один талант не будет обделён. Одарённую молодёжь будут поощрять из резервного фонда Президента
29 марта 2022 17:52

Ни один талант не будет обделён. Одарённую молодёжь будут поощрять из резервного фонда Президента

Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?
29 марта 2022 17:41

Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?

Спасательный круг для малого бизнеса. В Беларуси создают производственные цепочки
29 марта 2022 17:31

Спасательный круг для малого бизнеса. В Беларуси создают производственные цепочки