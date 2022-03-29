Ни один талант не будет обделён. Одарённую молодёжь будут поощрять из резервного фонда Президента

Новости Беларуси. Поддержка талантливой молодежи – одно из приоритетных направлений государственной политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти цели из резервного фонда Президента направят 710 тысяч рублей. 29 марта Президент распорядился поощрить молодых людей. Подписан соответствующий документ. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.