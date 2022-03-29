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Ни один талант не будет обделён. Одарённую молодёжь будут поощрять из резервного фонда Президента

29 марта 2022 17:52
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Новости Беларуси. Поддержка талантливой молодежи – одно из приоритетных направлений государственной политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ни один талант не будет обделён. Одарённую молодёжь будут поощрять из резервного фонда Президента-1

На эти цели из резервного фонда Президента направят 710 тысяч рублей. 29 марта Президент распорядился поощрить молодых людей. Подписан соответствующий документ. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.  

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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