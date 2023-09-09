История появления Минска. Что могут сказать о зарождении столицы археологи?

Новости Беларуси. Перенесемся буквально на несколько километров от МКАД. Сейчас это пригород, но именно там, считают археологи, зарождался Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие подтверждения у этой гипотезы – расскажет Алеся Иванова.

О том, где начинает свою историю летописный Менск, до сих пор доподлинно неизвестно. Даже спустя столетия споры вокруг того, где все же начинает свою историю белорусская столица, не утихают. По одной из версий, в начале XI столетия летописный Менск находился в деревне Городище. А научные сотрудники, исследующие археологический комплекс, продолжают находить все новые доказательства этой гипотезы.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси:

Большинство городов древнерусского времени называется по названию той речки, на которой он стоит. Полоцк – Полота. Витебск – Витьба. Менск стоит на маленькой реке Немига. По всем правилам древнерусским он должен был называться Немиск. В 18 км на юго-запад от современного Минска находится укрепленное городище и большое поселение. Рядышком протекает река Менка. И логически можно сделать вывод, что как раз поселение получило название по этой реке.

Ежедневно на раскопках задействовано порядка полусотни человек. В их числе и научный сотрудник Анна Яскович. Принимать участие в археологических исследованиях для девушки не впервые, однако за более чем 10-летнюю практику для нее это самый значимый проект.

Анна Яскович, научный сотрудник отдела археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси:

На данный момент мы фиксируем объекты в нашем раскопе. У нас есть рейка, рулетки, а также мы глубину измеряем нивелиром (прибором), чтобы знать на какой высоте у нас находились наши объекты.

Денис Данилюк, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Работаем по 50 минут с перерывом по 10. Обычно копаем, выносим ведра, там уже ищут какие-то интересные штучки. Чаще всего это керамика, иногда бывает что-то поинтереснее. Наконечники стрел, ножей, даже монета была дирхам.

Сейчас перед археологами стоит задача полностью исследовать участок вала и получить дендро-хронологический анализ. Год, когда был насыпан вал, и даст точный ответ на вопрос, когда поселение превратилось в город.

Алеся Иванова, корреспондент:

Расположен на территории Городища и такой интересный памятник, установленный в честь исторической находки. В 1970-х во время раскопок была найдена уникальная фигура шахматного коня, сделанного из рога лося в начале XI столетия. А уникальность ее в том, что найденный артефакт является самой старой шахматной фигурой во всей Восточной Европе. Оригинал фигуры небольшой – всего 3 сантиметра. Здесь же мы видим ее увеличенную копию. В ходе раскопок уже найдено порядка трехсот артефактов. Это изделия из железа, цветных металлов, глины и стекла.

Андрей Войтехович:

Вот это вот бронзовая застежка – фибула. Это XI век. Такими застежками закреплялись плащи в районе плеч или горла.

Вот это конские удила, предмет характерный для культуры степняков – в то время печенегов, хазаров и схожих. Вот таких удил на территории древней Руси достаточно мало.