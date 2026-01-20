Как подобрать украшения к образу? Гид по аксессуарам от имиджмейкера

Ирина Ильинская, имиджмейкер:

Исторически украшения созданы для того, чтобы украшать. В наше время ничего не поменялось, только место ювелирки заняла ювелирная бижутерия.

Главная тенденция ближайших нескольких лет, а может быть и больше, это массивность. Миниатюрные, минималистичные, серебристые, мелкие украшения уступили место массивным, эффектным, в основном в золоте. Крупные браслеты, крупные кольца, крупные цепочки, также сердца очень актуальны в наше время. Еще что нового появилось в моде на украшения, это появились нательные модели – бодичейны. Такая модель, как ни странно, очень универсальна.