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Как подобрать украшения к образу? Гид по аксессуарам от имиджмейкера

20 января 2026 10:53
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Как подобрать украшения к образу? Гид по аксессуарам от имиджмейкера -1

Ирина Ильинская, имиджмейкер:
Исторически украшения созданы для того, чтобы украшать. В наше время ничего не поменялось, только место ювелирки заняла ювелирная бижутерия.

Главная тенденция ближайших нескольких лет, а может быть и больше, это массивность. Миниатюрные, минималистичные, серебристые, мелкие украшения уступили место массивным, эффектным, в основном в золоте. Крупные браслеты, крупные кольца, крупные цепочки, также сердца очень актуальны в наше время. Еще что нового появилось в моде на украшения, это появились нательные модели – бодичейны. Такая модель, как ни странно, очень универсальна.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода

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