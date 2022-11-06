«Будет всё очень интересно». Что ждёт гостей и участников чемпионата по колке дров среди белорусских СМИ?

Новости Беларуси. К необычному турниру готовятся работники белорусских СМИ. Уже 7 ноября станет известно, в какой редакции самые сильные и ловкие кольщики дров. Представители массмедиа решили поддержать челлендж от Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Крискевич, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Соревнования включают в себя три вида. Первый – колка дров. Второй – переруб бревна. Третий – командная эстафета. В эстафету входит перерезать бревно двуручной пилой, поколоть дрова и из колотых дров распалить костер, которым перепалить ниточку. Я думаю, что будет все очень интересно.