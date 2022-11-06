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«Будет всё очень интересно». Что ждёт гостей и участников чемпионата по колке дров среди белорусских СМИ?

06 ноября 2022 13:59
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Новости Беларуси. К необычному турниру готовятся работники белорусских СМИ. Уже 7 ноября станет известно, в какой редакции самые сильные и ловкие кольщики дров. Представители массмедиа решили поддержать челлендж от Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Будет всё очень интересно». Что ждёт гостей и участников чемпионата по колке дров среди белорусских СМИ?-1

Евгений Крискевич, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:  
Соревнования включают в себя три вида. Первый – колка дров. Второй – переруб бревна. Третий – командная эстафета. В эстафету входит перерезать бревно двуручной пилой, поколоть дрова и из колотых дров распалить костер, которым перепалить ниточку. Я думаю, что будет все очень интересно.  

«Будет всё очень интересно». Что ждёт гостей и участников чемпионата по колке дров среди белорусских СМИ?-4

В программе чемпионата также город мастеров, десятки развлечений для болельщиков и тимбер-шоу – подарок от Министерства лесного хозяйства. Организаторы заявили, что состязания состоятся при любой погоде.  

7 ноября пройдет турнир по колке дров среди журналистов Беларуси (здесь подробности).  

# СМИ Беларуси # общество # Евгений Крискевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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