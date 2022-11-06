Хватит ли белорусам бумаги и что сейчас с деловой древесиной? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Западные санкции развернули караваны с белорусской древесиной на Восток. Ненасытный Китай с удовольствием поглощает натурпродукцию из наших лесов, а вот щепки в сторону ЕС уже не летят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Буржуйкам Европы этой зимой грозит безработица, впрочем, еврочиновники сами объявили ледниковый период в наших отношениях. А вот белорусы, наоборот, в заботе о ближнем соседе даже организовали флешмоб, тон которому задал наш лидер. Александр Лукашенко еще в сентябре колол дрова с мыслями о замерзающей Европе.

Полезная разминка стала вирусной в Сети. Белорусы стали массово хвататься за топоры. Народная забава даже стала поводом для чемпионата, который пройдет уже 7 ноября. В турнире по колке дров примут участие журналисты. В том числе и команда нашего телеканала. С утра журналисты СТВ примерят амплуа дровосеков, а вот в вечернем прайм-тайме древесная тема станет поводом для дискуссий на площадке ток-шоу «По существу».

Будет ли в 2022 году внутренний дровяной аншлаг? Куда нынче уходит деловая древесина? Грозит ли нам бумажный дефицит? И кому к столу наш массив? Ищите ответы завтра в прямом эфире в 18:30 на СТВ, а еще задавайте вопросы сами.

Напоминаем, что на платформе YouTube в чат трансляции можно прислать свой вопрос по существу и его смогут переадресовать спикерам программы. Разовьем тему вместе.