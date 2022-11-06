В будние дни он работает в банке, а на выходных катается на велосипеде. Рассказываем, каково быть сенатором

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Банковское дело, коммерция, транзакции и финансовая грамотность. Все это неразрывно связано с открытостью, профессионализмом и доверием. Именно на эти темы поговорим с гостем нашей студии, членом Совета Республики, начальником региональной дирекции по Витебской области Белагропромбанка Олегом Жингелем. В чем особенность работы в банковском деле? Никита Рачиловский:

Вы являетесь начальником региональной дирекции по Витебской области Белагропромбанка. Расскажите подробнее об этой деятельности.

Олег Жингель, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Я возглавляю региональную дирекцию Белагропромбанка с 2007 года. Наша региональная дирекция – в области 21 расчетно-кассовый центр, 15 дополнительных офисов, 77 банкоматов, 31 инфокиоск. Сегодня деятельность Белагропромбанка связана прежде всего с тем, чтобы привлекать денежные средства от населения, корпоративных клиентов, от бюджета и в дальнейшем направлять на финансирование реального сектора экономики. Сегодня практически каждый третий рубль, вложенный в экономику нашей области, – это деньги Белагропромбанка, региональной дирекции по Витебской области. Сегодня мы занимаемся финансированием различных программ, прежде всего это программы, традиционно связанные с вопросом финансирования агропромышленного комплекса. Кроме этого, наш банк занимается финансированием и других проектов. Сегодня мы очень плотно работаем с корпоративными крупными клиентами, частными клиентами, малым и средним бизнесом. То есть мы финансируем и предпринимателей, и фермеров, и личные подсобные хозяйства, и частное население. Мы работаем и с нефтехимической отраслью, и с газовой, крупным бизнесом. Реализовано очень много проектов, в том числе инвестиционных. Сегодня мы работаем не только в данном виде финансирования, но у нас есть и проекты, которые носят социальный характер. Мы так профинансировали детский сад в Поставах. Сегодня мы финансируем детский сад на 200 человек в Миорском районе. Сфера деятельности нашего банка огромная, и применение нашего банка находят в разных проектах, и они сегодня реализуются. Никита Рачиловский:

У вас большой опыт работы в финансовой и банковской сфере. На ваш взгляд, что самое главное в этой работе и на что следует обращать особое внимание? Олег Жингель:

Прежде всего нужно обращать внимание на риски, которые связаны с финансированием того или иного проекта. Дело в том, что правильная оценка бизнес-плана, каждая копейка, вложенная в инвестиционный проект, финансирование отраслей экономики, должна окупаться. Она должна приносить пользу не только банку, но прежде всего экономике нашей области. Предприятие должно работать финансово устойчиво. То есть все риски, которые в этом проекте закладываются, специалисты нашего банка оценивают и делают заключение, насколько этот проект окупаемый и насколько есть необходимость вкладывать в этот проект деньги.

Никита Рачиловский:

О чем бы вы предупредили тех, кто планирует связать свою жизнь в качестве трудовой деятельности с банковской сферой? Олег Жингель:

Требования, которые выдвигаются к работникам банка, достаточно высокие. Прежде всего работник должен знать банковское дело. Но этим не обходится. Он должен хорошо знать экономику предприятия, чтобы оценить риски и так далее. В особенности это касается анализа хозяйственной деятельности предприятия. Объем работы достаточно большой, очень большая ответственность. Ответственность в том, что приходится работать с людьми, населением. Тут нужно оказать правильную консультацию и определенную помощь тем, кто в этом нуждается. Никита Рачиловский:

Как вы совмещаете основную работу с деятельностью члена Совета Республики? Олег Жингель:

Это у меня получается достаточно просто. В каждом регионе у нас имеется 21 расчетно-кассовый центр, представительство нашей региональной дирекции в виде расчетно-кассовых центров, допофисов. Я там бываю, встречаюсь в обязательном порядке с председателем исполкома, руководителями предприятий, с населением. Те вопросы, которые возникают, порой пересекаются с банковской деятельностью и сенаторской. Поэтому, бывая в регионах, в обязательном порядке я общаюсь с людьми, чтобы понимать, какие возникают вопросы. И пытаюсь потом решать на своем уровне. С какими вопросами часто сталкивается сенатор? Никита Рачиловский:

А с какими вопросами приходится наиболее часто сталкиваться в ходе своей сенаторской деятельности?

Олег Жингель:

Вопросы возникают абсолютно разные. В основном это связано с дорогами, с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Эти вопросы, как правило, в основном решаются прямо в исполкоме. Было нестандартное такое обращение. Жительница Полоцка обратилась ко мне, она рассказала свою историю. Когда она была еще маленьким ребенком, шла со своим отцом, отец ушел в сторону, упал на колени, начал плакать и попросил: Анна, ты запомни это место, в этом месте лежат похороненные твои сестры, братья. И рассказала историю, когда собрали пять деревень в одно место, закрыли их в сарае, держали их целую ночь, наутро был отбор, часть людей отправили в Германию, а остальных людей – подпалили сараи, и люди там сгорели. Кто пытался бежать, их расстреляли. И у нее была просьба увековечить это место. Я обратился к председателю исполкома, инициатива была поддержана. Сегодня там стоит поклонный крест. Когда мы наводили благоустройство, находили останки человека, то есть кости, ребра человеческие находились. Сегодня это место уже увековечено. Школьники взяли шефство над ним. Никита Рачиловский:

А что значит лично для вас быть сенатором?

Олег Жингель:

Прежде всего это большая ответственность. Дело в том, что, когда тебя избирают на должность любую (сенатор, депутат), люди тебе доверяют. И надеются на то, что, когда будет возникать какая-то проблема, они смогут к тебе обратиться. Очень важно, когда являешься сенатором, не давать тех обещаний, которые не можешь выполнить. Это очень важно. То есть если не можешь выполнить, но попытаться надо, но никогда не давай обещаний в том, что не можешь сделать. Лучше не обещай, но сделай. Что касается сенаторов, основная деятельность – это работа над законопроектами. По сфере своей деятельности я подключаю и своих работников. Те вопросы, которые касаются предприятий, я также советуюсь с руководителями предприятий, с областными структурами, обращаюсь в облисполком, и мы вносим предложения в законопроекты уже взвешенные, со всеми потребностями, которые есть у тех людей, которые инициировали внесение изменений в законопроект. И, на мой взгляд, законопроекты уже выходят доработанные, в том виде, в котором они должны быть. Это одно из направлений. Второе направление – это работа с населением. Никита Рачиловский:

В ходе общественного обсуждения законопроекта о Всебелорусском народном собрании вы проводили с нашими гражданами диалоговые площадки. Поделитесь, пожалуйста, теми мнениями, предложениями, замечаниями, которые были озвучены в ходе таких мероприятий. Олег Жингель:

Вопросов было достаточно много. Но, на мой взгляд, законопроект доработан. Ко мне предложений о внесении изменений в законопроект не поступило. Возможно, люди обращались на сайт, но все с большим вниманием и поддержкой данного законопроекта относятся, все поддерживают это направление, считают, что народное вече должно быть в нашей стране. О чем важно помнить и что надо знать в Год исторической памяти? Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, какую сегодня нужно доносить основную мысль до молодежи? Олег Жингель:

Я люблю работать очень с молодежью. Когда они приходят к нам в банк, я начинаю с экскурсии, у нас в банке существует, в региональной дирекции, свой музей. Мы рассказываем об истории нашего банка, об истории создания, о годах Великой Отечественной войны, послевоенные годы. У нас собрано очень много материалов. Очень важно в Год исторической памяти, чтобы люди, молодежь, чтобы она понимала, что проходит в нашей стране. Сегодня, в то время, когда еще живы свидетели Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда в Беларуси погиб каждый третий человек и когда сегодня происходят перезахоронения воинских останков, когда водружаются памятники, сегодня мы наблюдаем картину в мире, когда пытают перекраивать историю, когда сносятся памятники, когда искажается история. Проводим различные мероприятия, чтобы консолидировать молодежь, в том числе в региональной дирекции. Это туристические слеты, спартакиады. Наша молодежь всегда принимает участие во всех общественно-политических мероприятиях. День Победы, День Независимости. Воспитание молодежи происходит ежедневно, буквально в общении любом. Молодежь поддерживает ту политику, которая проходит сегодня на уровне республики нашей. Работа с молодежью заслуживает определенного внимания. И получаешь от этого огромное удовольствие.

Никита Рачиловский:

В Год исторической памяти не могу вас не попросить. Не могли бы вы поделиться историей своей семьи про родственников, которые принимали участие в Великой Ответственной войне. Олег Жингель:

В моей семье принимал непосредственное участие мой дедушка, дед Макар. Он был пулеметчиком, во время Великой Отечественной войны имел два ранения, контузия. Прошел достаточно большой путь военный, имел боевые награды. Но так получилось, что, когда я был маленьким мальчиком, задавал вопросы, дедушка про войну рассказывать не сильно хотел. Та боль и та тяжесть, которые пришлось испытать во время Великой Отечественной войны, не хотелось будоражить, вспоминать. Но рассказывал быт, как они жили, как они передвигались. Такое вот одно из воспоминаний. Второе – это моя мать. Она сегодня жива. Она была узником фашистских лагерей. И вот тот поклонный крест, который стоит, в итоге оказалось, что моя мать тоже была в этом месте. И с этого места ее тоже угнали в Германию. Она долгие годы там была в плену, рассказывала про те ужасы, которые приходилось испытывать. И в этом году в этом месте собрались все близкие родственники. Это мы, сыновья, со своими семьями, племянники, племянницы со своими семьями, внуки, правнуки. И мать рассказала про те ужасы, которые были. Никита Рачиловский:

А как вы проводите свое свободное время? Немножко о личном. Олег Жингель:

У меня очень много увлечений. Я увлекаюсь и охотой, и рыбалкой, очень люблю горные лыжи, люблю большой теннис, кататься на велосипеде, читать книги. Как провожу? Когда выкраиваю свободное время, я всегда с удовольствием и на велосипеде покатаюсь, в теннис поиграю, в тренажерный зал схожу. Мне нравится активный образ жизни. Люблю как выходец из сельской местности землю, у меня есть дача, маленький огород, парник, поэтому я прикладываю там определенные усилия. И работа, и общественная деятельность занимают очень много времени. Никита Рачиловский:

А какую книгу для себя вы считаете настольной? Олег Жингель:

Настольная книга у меня, наверное, связана с моей профессиональной деятельностью. Прежде всего это Банковский кодекс, это различные указы, законы, которыми приходится руководствоваться в повседневной жизни. Если брать художественную литературу, классику, мне очень нравится Булгаков, мне нравится фильм «Собачье сердце». Там очень много таких высказываний, которые действительно заставляют задуматься, что мы делаем и как мы делаем.