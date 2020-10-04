Будет тепло, но ветрено, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В понедельник, 5 октября, страна будет находиться на теплой периферии обширного антициклона с центром над Средней Волгой. А по западной половине страны сохранится влияние фронтального раздела.

Осень вступает в свои права. Дожди и порывистый ветер ждут нас на предстоящей неделе, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

В первой половине недели октябрь обеспечит нам теплую, но ветреную погоду. Антициклон, располагающийся над Средней Волгой, и циклон над Западной Европой сформируют вынос воздушных масс с юга континента. Средиземноморского происхождения воздушные массы достигнут пределов Беларуси. При этом при смещении атмосферных фронтов и во влажных неустойчивых воздушных массах местами соберутся кратковременные дожди.

6 октября кратковременные дожди ожидаются во многих районах нашей страны. В отдельных районах прогремят грозы. При этом температурный фон в ночные часы ожидается в пределах от +8 до +15 °C, а днем – от +14 до +22 °C. В южных районах страны в начале недели – до +22 – +24 градусов.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.