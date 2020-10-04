Прямой эфир

Президент Беларуси поблагодарил педагогов за великий труд и искреннюю любовь к детям

04 октября 2020 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником. Слова Президента приводятся на сайте главы государства.

Поздравление с Днём учителя

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Вы выбрали одну из самых благородных профессий. Осознанно посвятили себя важной миссии – формированию личности ребёнка.

Каждое ваше слово остаётся в памяти и душах учеников и студентов. Оно несёт им знания и ценный жизненный опыт, учит мыслить. А из миллионов судеб воспитанных вами детей складывается будущее всей страны.

Сегодня все вы – воспитатели и нянечки детских садов, школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, – передавая следующим поколениям исконные ценности белорусского народа и лучшие национальные традиции, укрепляете фундамент нашей государственности.

Благодарю вас за великий труд и искреннюю любовь к детям.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок: живя четверть века в благополучии, наши люди не ощущают, что мир кишит ненавистью и злобой
03 октября 2020 21:14

Григорий Азарёнок: живя четверть века в благополучии, наши люди не ощущают, что мир кишит ненавистью и злобой

Александр Лукашенко: «Я буду делать всё для того, чтобы Господь не ушёл в сторону от нашей земли»
03 октября 2020 20:58

Александр Лукашенко: «Я буду делать всё для того, чтобы Господь не ушёл в сторону от нашей земли»

«Это место очень значимое». Михаил Гуцериев о том, почему принял участие в строительстве храма в Шершунах
03 октября 2020 20:25

«Это место очень значимое». Михаил Гуцериев о том, почему принял участие в строительстве храма в Шершунах