Президент Беларуси поблагодарил педагогов за великий труд и искреннюю любовь к детям

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником. Слова Президента приводятся на сайте главы государства.
Поздравление с Днём учителя
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вы выбрали одну из самых благородных профессий. Осознанно посвятили себя важной миссии – формированию личности ребёнка.
Каждое ваше слово остаётся в памяти и душах учеников и студентов. Оно несёт им знания и ценный жизненный опыт, учит мыслить. А из миллионов судеб воспитанных вами детей складывается будущее всей страны.
Сегодня все вы – воспитатели и нянечки детских садов, школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, – передавая следующим поколениям исконные ценности белорусского народа и лучшие национальные традиции, укрепляете фундамент нашей государственности.
Благодарю вас за великий труд и искреннюю любовь к детям.
В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.
Александр Лукашенко.