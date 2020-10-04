Президент Беларуси поблагодарил педагогов за великий труд и искреннюю любовь к детям

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником. Слова Президента приводятся на сайте главы государства.

Поздравление с Днём учителя

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Вы выбрали одну из самых благородных профессий. Осознанно посвятили себя важной миссии – формированию личности ребёнка.

Каждое ваше слово остаётся в памяти и душах учеников и студентов. Оно несёт им знания и ценный жизненный опыт, учит мыслить. А из миллионов судеб воспитанных вами детей складывается будущее всей страны.

Сегодня все вы – воспитатели и нянечки детских садов, школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, – передавая следующим поколениям исконные ценности белорусского народа и лучшие национальные традиции, укрепляете фундамент нашей государственности.

Благодарю вас за великий труд и искреннюю любовь к детям.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

Александр Лукашенко.