Александр Лукашенко – педагогам: вы выбрали одну из самых благородных профессий

Новости Беларуси. Они ведут к знаниям, истине и духовным ценностям. Поздравления 4 октября принимают представители одной из самых почетных профессий. В Беларуси – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно праздник отмечают в первое воскресенье октября. И это особый повод поблагодарить тех, кто передает свой опыт и воспитывает новые поколения белорусов. В нашей стране свыше 100 тысяч человек трудятся педагогами.
Теплые слова поздравлений в адрес педагогических работников Беларуси направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы выбрали одну из самых благородных профессий. Осознанно посвятили себя важной миссии – формированию личности ребенка. Каждое ваше слово остается в памяти и душах учеников и студентов. Оно несет им знания и ценный жизненный опыт, учит мыслить. А из миллионов судеб воспитанных вами детей складывается будущее всей страны.
Сегодня все вы – воспитатели и нянечки детских садов, школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, – передавая следующим поколениям исконные ценности белорусского народа и лучшие национальные традиции, укрепляете фундамент нашей государственности. Благодарю вас за великий труд и искреннюю любовь к детям.
Александр Лукашенко пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.