Александр Лукашенко – педагогам: вы выбрали одну из самых благородных профессий

Новости Беларуси. Они ведут к знаниям, истине и духовным ценностям. Поздравления 4 октября принимают представители одной из самых почетных профессий. В Беларуси – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно праздник отмечают в первое воскресенье октября. И это особый повод поблагодарить тех, кто передает свой опыт и воспитывает новые поколения белорусов. В нашей стране свыше 100 тысяч человек трудятся педагогами.