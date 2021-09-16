Будет проведена уникальная операция на сердце. Более тысячи врачей и учёных собрались в Минске

Новости Беларуси. Мастер-классы и современные методики лечения, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. В Минске открылся съезд кардиологов. Его участникам приветствие направил Президент. Пообщалась со специалистами и председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стенах Белорусского государственного медицинского университета собрались 1 200 врачей и ученых из Беларуси, Украины, России, Европы и США. Специалистов ждут круглые столы и симпозиумы. Особое внимание кардиологи уделяют работе в условиях пандемии и осложнениям, которые несет для организма человека коронавирус. Гендиректор EURA: уровень аритмологической помощи в Беларуси чрезвычайно высок. Есть все ресурсы, есть люди. Читайте здесь.

Уникальность этого форума в том, что здесь присутствуют специалисты самых разных направлений кардиологии. Представлен для обсуждения опыт проведения всех видов оперативного лечения сердца. Это они продемонстрируют на практике. В Минске будет проведена уникальная операция коллегией врачей из разных стран.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

В гостях у нас находится московский блестящий сосудистый хирург, доктор Чарчян, которого мы пригласили для выполнения в период работы съезда операцию очень сложного молодого мужчины из Гродненской области. И я очень рассчитываю на то, что наши специалисты, которые будут стоять рядом с ним в операционной, в ближайшем будущем начнут сами эффективно выполнять подобные вмешательства.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор:

Огромные усилия приложили к развитию такого совершенно нового технологического аспекта медицины, как лечение хронической сердечной недостаточности. При этом это не чисто терапия медикаментозная, это уже современные хирургические методики, естественно, абсолютно радикальным способом – это трансплантация сердца. Сейчас у нас уже выполнено 463 с момента начала. Последние пять лет мы делаем около 50 трансплантаций в год.

За 60 лет исследований кардиохирурги ушли далеко вперед. Появились новые технологии и подходы к лечению, и Беларусь – один из безоговорочных лидеров в этой области медицины. Новый корпус кардиохирургии планируют построить в Минской областной больнице – Пиневич. Читайте здесь.