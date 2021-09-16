30 лет таможенным органам Беларуси. Руководство и личный состав поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Их роль в укреплении экономической и политической безопасности трудно переоценить. 30-летие у таможенных органов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем руководство и личный состав поздравил Президент Александр Лукашенко. Теплые слова в адрес руководства и личного состава передал премьер-министр Роман Головченко. За безупречную службу и образцовое исполнение служебных обязанностей отмечены лучшие из лучших. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла во Дворце Республики.

Павел Лобачев, начальник Витебской таможни:

Это награда не только за мои успехи, но и в том числе, я считаю, за успехи моего коллектива, который приносит много полезного. Хотелось бы тоже одну цифру – за последние пять лет Витебская таможня, таможенники изъяли более полутора тонн наркотиков из незаконного оборота при контрабандных поставках с территории Европейского союза на территорию ЕАЭС.