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30 лет таможенным органам Беларуси. Руководство и личный состав поздравил Александр Лукашенко

16 сентября 2021 15:27
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Новости Беларуси. Их роль в укреплении экономической и политической безопасности трудно переоценить. 30-летие у таможенных органов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 лет таможенным органам Беларуси. Руководство и личный состав поздравил Александр Лукашенко-1

С юбилеем руководство и личный состав поздравил Президент Александр Лукашенко. Теплые слова в адрес руководства и личного состава передал премьер-министр Роман Головченко. За безупречную службу и образцовое исполнение служебных обязанностей отмечены лучшие из лучших. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла во Дворце Республики.

30 лет таможенным органам Беларуси. Руководство и личный состав поздравил Александр Лукашенко-4

Павел Лобачев, начальник Витебской таможни:
Это награда не только за мои успехи, но и в том числе, я считаю, за успехи моего коллектива, который приносит много полезного. Хотелось бы тоже одну цифру – за последние пять лет Витебская таможня, таможенники изъяли более полутора тонн наркотиков из незаконного оборота при контрабандных поставках с территории Европейского союза на территорию ЕАЭС.

30 лет таможенным органам Беларуси. Руководство и личный состав поздравил Александр Лукашенко-7

16 сентября не раз была отмечена важность людей этой профессии. Она возрастает. Особенно в условиях внешнего давления, введения различного рода международных ограничений, барьеров. Но несмотря ни на что, ежедневно таможенные службы безупречно выполняют работу.

# Госнаграды # общество # Павел Лобачёв # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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