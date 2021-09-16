Новый корпус кардиохирургии планируют построить в Минской областной больнице – Пиневич

Новости Беларуси. Мастер-классы и современные методики лечения, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. В Минске открылся съезд кардиологов. Его участникам приветствие направил Президент. Пообщалась со специалистами и председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах Белорусского государственного медицинского университета собрались 1 200 врачей и ученых из Беларуси, Украины, России, Европы и США. Специалистов ждут круглые столы и симпозиумы.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

В следующем году закончится строительство мощнейшего корпуса РНПЦ «Кардиология», где получится целый ряд новых технологий. Буквально через несколько дней мы откроем новый корпус трансплантологии, хирургии НПЦ хирургии, трансплантологии, в котором тоже есть мощная кардиохирургическая служба. На очень высоком уровне, как инновационный центр, работает клинический центр Управления делами Президента. В новых планах – построить (и уже фактически дана отмашка) новый корпус кардиохирургии в Минской областной больнице, а в Могилевской областной больнице мы в ноябре откроем также новый корпус.