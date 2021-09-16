Гендиректор EURA: уровень аритмологической помощи в Беларуси чрезвычайно высок. Есть все ресурсы, есть люди

Андрей Ардашев, генеральный директор Евразийской аритмологической ассоциации, профессор:

Мы проводили мастер-классы и год назад, и даже был еще ряд встреч, поэтому у нас нет ни малейшего сомнения, что уровень кардиохирургического пособия и уровень аритмологической помощи в республике – он чрезвычайно высок. Для этого есть все ресурсы, и, самое главное, есть люди. Человеческий фактор – это колоссальная вещь. Более того, идет работа, в том числе и наша ассоциация принимает участие в этой работе. Это разработка новых программ обучения согласно всем известным, самым наивысшим стандартам качества. И европейским, и общемировым. Эти стандарты сегодня уже приведены в республику.