«У Беларусі не падзяляюць, чыя гэта культура». Анатолий Маркевич о фестивале в Гродно

Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент:

Конечно, в Гродно сегодня много гостей, среди них и почетные лица. В том числе министр культуры Беларуси. Анатолий Мечиславович подчеркнул, что фестиваль объединяет людей. А универсальным языком общения становятся танец и другие виды искусства. Предлагаю узнать, что он сказал по поводу обмена культурами.