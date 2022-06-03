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«У Беларусі не падзяляюць, чыя гэта культура». Анатолий Маркевич о фестивале в Гродно

03 июня 2022 12:02
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Новости Беларуси. Фестиваль национальных культур объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«У Беларусі не падзяляюць, чыя гэта культура». Анатолий Маркевич о фестивале в Гродно-1

Полина Королева, корреспондент:
Конечно, в Гродно сегодня много гостей, среди них и почетные лица. В том числе министр культуры Беларуси. Анатолий Мечиславович подчеркнул, что фестиваль объединяет людей. А универсальным языком общения становятся танец и другие виды искусства. Предлагаю узнать, что он сказал по поводу обмена культурами.  

«У Беларусі не падзяляюць, чыя гэта культура». Анатолий Маркевич о фестивале в Гродно-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:  
У Беларусі не падзяляюць, чыя гэта культура. Гэта нашая культура, беларуская культура. І вось тое, што мы бачым свой каларыт, свае асаблівасці – гэта вельмі цудоўна. Таму што людзі, якія прадстаўляюць розныя нацыянальнасці, ведаюць свае карані. Яны жывуць у нашай Беларусі, ведаюць карані і ствараюць усе ўмовы для таго, каб і тыя, хто ідзе за намі, адчувалі сваю вялікую гісторыю.  

«Вырос я на «Песнярах». Вот что рассказал участник фестиваля культур в Гродно, который приехал из России (тут подробнее).  

# Фестиваль # общество # Полина Королева # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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