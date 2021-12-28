Владимир Кухарев: «У каждого ребёнка в преддверии Нового года должен быть праздник»

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил Детский дом-интернат для ребят с особенностями психофизического развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для гостей подготовили новогоднее представление. А воспитанников ждали сладкие подарки. Всего в предпраздничные дни в рамках акции «Наши дети» для маленьких минчан в городе запланировано более 200 утренников и концертов, заготовлено порядка 56 тысяч подарков.

Праздничное представление для гостей в доме-интернате готовили заранее. На сцене развернулось настоящее приключение по поиску ключа от сундука с конфетами, который украли лиса Алиса и кот Базилио. Получилась сказка о честности и доброте.

Ольга Рыжова, старший воспитатель Детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Несмотря на то, что репетиций было много, для них это все в удовольствие. Думаю, вы заметили, как они радуются, когда выступают.

Много было песен, танцев и игр. Творчество – это один из способов реабилитации для таких детей, поэтому ему в доме-интернате уделяют особое внимание.