Прямой эфир

Будет ли бабье лето долгим и ждать ли богатый урожай грибов? Народные приметы на конец августа

21 августа 2021 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 23 августа на воде нет волн и лодки у берега не раскачиваются, осень будет тихой и спокойной, а зима – мягкой, рассказали в программе «Плюс-минус». А волны в полдень – к суровой зиме и холодной осени. Считалось в старину, что если до полудня в этот день умоешься водой из родника, станешь еще красивее.

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

Будет ли бабье лето долгим и ждать ли богатый урожай грибов? Народные приметы на конец августа-1

Если безветренная погода – значит, тепло установится надолго. Дождь на рассвете предвещает дожди всю неделю. А вот если солнце ярко светит, в сентябре дождей не будет.

25 августа предки приступали к сбору облепихи. Наблюдали и за погодой. Если дождь идет – значит, быть короткому бабьему лету. За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.

Будет ли бабье лето долгим и ждать ли богатый урожай грибов? Народные приметы на конец августа-3

По погоде 26 августа предсказывали течение зимы. Если жарко – зима будет холодной. Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Лазуткин: «Народные фронты, которые пришли к власти, первое, что начали делать – это резать друг друга»
21 августа 2021 18:12

Андрей Лазуткин: «Народные фронты, которые пришли к власти, первое, что начали делать – это резать друг друга»

Мэр Бреста о кадрах с падающими с самолёта афганцами: люди в отчаянии цепляются за союзников, и те так некрасиво поступают
21 августа 2021 17:49

Мэр Бреста о кадрах с падающими с самолёта афганцами: люди в отчаянии цепляются за союзников, и те так некрасиво поступают

«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра
21 августа 2021 17:37

«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра