Будет ли бабье лето долгим и ждать ли богатый урожай грибов? Народные приметы на конец августа

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 23 августа на воде нет волн и лодки у берега не раскачиваются, осень будет тихой и спокойной, а зима – мягкой, рассказали в программе «Плюс-минус». А волны в полдень – к суровой зиме и холодной осени. Считалось в старину, что если до полудня в этот день умоешься водой из родника, станешь еще красивее.
Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа
Если безветренная погода – значит, тепло установится надолго. Дождь на рассвете предвещает дожди всю неделю. А вот если солнце ярко светит, в сентябре дождей не будет.
25 августа предки приступали к сбору облепихи. Наблюдали и за погодой. Если дождь идет – значит, быть короткому бабьему лету. За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.
По погоде 26 августа предсказывали течение зимы. Если жарко – зима будет холодной. Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.