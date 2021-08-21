Мэр Бреста о кадрах с падающими с самолёта афганцами: люди в отчаянии цепляются за союзников, и те так некрасиво поступают

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Когда я смотрю на этот самолет… Я эти кадры пересматривал, наверное, раз десять, понимаете? Когда люди в отчаянии просто цепляются за своих союзников, потому что для них это вопрос жизни и смерти. И те так просто бесцеремонно и некрасиво поступают. Я не знаю, это вообще не вписывается ни в какие этические нормы человека в погонах, тем более – советского офицера, белорусского офицера. Абсолютно.