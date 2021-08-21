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Мэр Бреста о кадрах с падающими с самолёта афганцами: люди в отчаянии цепляются за союзников, и те так некрасиво поступают

21 августа 2021 17:49
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Афганистан в очередной раз стал болевой точкой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мнение мэра Бреста, воина-афганца.

Мэр Бреста о кадрах с падающими с самолёта афганцами: люди в отчаянии цепляются за союзников, и те так некрасиво поступают-1

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Когда я смотрю на этот самолет… Я эти кадры пересматривал, наверное, раз десять, понимаете? Когда люди в отчаянии просто цепляются за своих союзников, потому что для них это вопрос жизни и смерти. И те так просто бесцеремонно и некрасиво поступают. Я не знаю, это вообще не вписывается ни в какие этические нормы человека в погонах, тем более – советского офицера, белорусского офицера. Абсолютно.

# Международная политика # общество # Александр Рогачук # Евгений Пустовой # Фотофакт

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