«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра

Еще одна порция закрытых переписок польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Адресаты – Павел Яблонский и Михал Габриель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний, к слову, в любопытных подробностях расписал указания по созданию экстремистских «черных книг», главной целью которых были белорусские силовики.

Следующий шаг – создать страницу в интернете на русском языке и, возможно, белорусском. Публиковать на ней данные об этих лицах (силовиках) и информацию о белорусских и международных нормативно-правовых актах, на основании которых они могут понести наказание. В рамках созданного сайта проводить дезинтеграционные информационные действия среди бандитов (подробные действия можно раскрыть после одобрения идеи).