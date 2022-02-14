«Будет интересно, если будет всё». Передвижные медкомплексы принимают пациентов в отдалённых деревнях Брестской области

Новости Беларуси. Большое количество пациентов с COVID-19 продолжают фиксировать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И чтобы сделать медицинскую помощь более быстрой и доступной, в Брестской области реализуют пилотный проект.

Первые три комфортабельных автобуса уже помогают сельским пациентам в Пинском, Барановичском и Брестском районах. Поликлиника на колесах мало чем отличается от кабинета врача. Здесь можно сдать общий анализ крови, измерить внутриглазное давление, сделать электрокардиограмму, КТ или УЗИ. В будущем медкомплексы начнут использовать как передвижные кабинеты узких специалистов.

В ера Ж едик, жительница деревни С тавище: Будет интересно, если будет все – и кардиограмма, и кровь взять, и анализ на сахар. У нас же нет амбулатории, ни ФАПа, ничего нет. А я два года уже не езжу, потому что боюсь амбулаторию посещать, чтобы не заболеть.

Евгений Копылец, главный врач Брестской городской больницы № 2:

Есть много населенных пунктов, в которых люди не всегда имеют возможность добраться. Там будут работать и акушеры-гинекологи, и узкие специалисты. В перспективе это будет и хирург, и невролог.

В поликлинике на колесах принимают тех пациентов, кто физически не может приехать в больницу или ближайшую амбулаторию – это пожилые, инвалиды, малоимущие. Критерии для маршрута – отдаленность деревни или низкий процент диспансеризации населения.