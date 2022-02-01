Прямой эфир

Теперь в Беларуси можно остаться дома без оформления больничного до 3 дней. Будут ли оплачивать нерабочие дни?

01 февраля 2022 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 белорусские предприятия возобновляют практику освобождения от работы сотрудников без оформления больничных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Теперь в Беларуси можно остаться дома без оформления больничного до 3 дней. Будут ли оплачивать нерабочие дни?-1

При наличии симптомов заболевания работники могут оставаться дома до трех дней. Срок освобождения от работы согласовывается с нанимателем. Что касается финансовой стороны вопроса, сохранение средней зарплаты может быть предусмотрено коллективным договором. При этом сотрудникам бюджетных предприятий или приравненных к ним нерабочие дни оплачивать не будут.  

Теперь в Беларуси можно остаться дома без оформления больничного до 3 дней. Будут ли оплачивать нерабочие дни?-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:  
Речь идет и касается сегодня предприятий небюджетной сферы экономики, где наниматель имеет возможность за эти три дня сохранить среднюю заработную плату. Все наши профсоюзные организации актуализировали кассы взаимопомощи. Это те кассы, которые сегодня направлены на то, чтобы оказать необходимую своевременную помощь тем людям, которые в этом нуждаются или кому это остро необходимо.  

Теперь в Беларуси можно остаться дома без оформления больничного до 3 дней. Будут ли оплачивать нерабочие дни?-7

Александр Меркуль, председатель профсоюзного комитета Минского завода колесных тягачей:  
Эта практика у нас уже не первый раз. Есть у нас коллективный договор, норма, закрепленная по охране труда, которая говорит о том, что человек, имея какое-то малейшее заболевание, может пройти дополнительно обследование за счет нанимателя.  

Отметим, отсутствие на работе по состоянию здоровья согласовывается с нанимателем.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Михаил Орда # Александр Меркуль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией
01 февраля 2022 19:40

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией

Анфимов: наблюдатели на референдуме будут строго придерживаться законодательства Республики Беларусь
01 февраля 2022 19:24

Анфимов: наблюдатели на референдуме будут строго придерживаться законодательства Республики Беларусь

Игорь Карпенко: представители российского ЦИК примут участие в наблюдении за референдумом
01 февраля 2022 19:21

Игорь Карпенко: представители российского ЦИК примут участие в наблюдении за референдумом