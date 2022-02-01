Теперь в Беларуси можно остаться дома без оформления больничного до 3 дней. Будут ли оплачивать нерабочие дни?

Новости Беларуси. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 белорусские предприятия возобновляют практику освобождения от работы сотрудников без оформления больничных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При наличии симптомов заболевания работники могут оставаться дома до трех дней. Срок освобождения от работы согласовывается с нанимателем. Что касается финансовой стороны вопроса, сохранение средней зарплаты может быть предусмотрено коллективным договором. При этом сотрудникам бюджетных предприятий или приравненных к ним нерабочие дни оплачивать не будут.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Речь идет и касается сегодня предприятий небюджетной сферы экономики, где наниматель имеет возможность за эти три дня сохранить среднюю заработную плату. Все наши профсоюзные организации актуализировали кассы взаимопомощи. Это те кассы, которые сегодня направлены на то, чтобы оказать необходимую своевременную помощь тем людям, которые в этом нуждаются или кому это остро необходимо.