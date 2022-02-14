«Союзная решимость – 2022». Что делают военные из Беларуси и России и когда закончатся учения?

Новости Беларуси. «Союзная решимость – 2022». Продолжается активная фаза совместного учения Вооруженных сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверка силы Союзного государства проходит в разных уголках страны.
Новости Беларуси. «Союзная решимость – 2022». Продолжается активная фаза совместного учения Вооруженных сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверка силы Союзного государства проходит в разных уголках страны.
13 февраля на полигоне под Барановичами отрабатывали вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения условного противника. Механизированные подразделения Вооруженных Сил Беларуси и морская пехота ВС России выполняли пуски из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и «Игла». Последний может поражать цель в условиях оптических помех в любое время суток на дальности до 5 тысяч метров.
«Цели достигнуты». Что говорят белорусские военные о совместных учениях «Союзная решимость – 2022»? Читайте здесь.
А в 51-й гвардейской артиллерийской бригаде в Осиповичах прошел концерт для участников совместного оперативного учения. Перед российскими и белорусскими военнослужащими выступили музыканты Президентского оркестра Беларуси. Яркая концертная программа впечатлила участников учения.
Совместное учение Вооруженных сил Беларуси и России продлится до конца недели. По окончании маневров российские военные вернутся в пункты своей постоянной дислокации.