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«Союзная решимость – 2022». Что делают военные из Беларуси и России и когда закончатся учения?

14 февраля 2022 06:59
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Новости Беларуси. «Союзная решимость – 2022». Продолжается активная фаза совместного учения Вооруженных сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверка силы Союзного государства проходит в разных уголках страны.

«Союзная решимость – 2022». Что делают военные из Беларуси и России и когда закончатся учения?-1

13 февраля на полигоне под Барановичами отрабатывали вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения условного противника. Механизированные подразделения Вооруженных Сил Беларуси и морская пехота ВС России выполняли пуски из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и «Игла». Последний может поражать цель в условиях оптических помех в любое время суток на дальности до 5 тысяч метров.

«Цели достигнуты». Что говорят белорусские военные о совместных учениях «Союзная решимость – 2022»? Читайте здесь.

«Союзная решимость – 2022». Что делают военные из Беларуси и России и когда закончатся учения?-4

А в 51-й гвардейской артиллерийской бригаде в Осиповичах прошел концерт для участников совместного оперативного учения. Перед российскими и белорусскими военнослужащими выступили музыканты Президентского оркестра Беларуси. Яркая концертная программа впечатлила участников учения.

Совместное учение Вооруженных сил Беларуси и России продлится до конца недели. По окончании маневров российские военные вернутся в пункты своей постоянной дислокации.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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