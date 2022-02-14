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160 тысяч тюльпанов подготовили в Минске ко Дню влюблённых

14 февраля 2022 07:05
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Новости Беларуси. День всех влюбленных отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самый романтичный день в году пары обмениваются валентинками, подарками и признаются в своих чувствах. И, конечно же, в праздник не обходится без цветов.

160 тысяч тюльпанов подготовили в Минске ко Дню влюблённых-1

Чтобы успеть точно в срок, столичным цветоводом пришлось изрядно потрудиться. В теплицах сейчас находится 160 тысяч тюльпанов. Выращивать цветы начали еще в конце декабре.

160 тысяч тюльпанов подготовили в Минске ко Дню влюблённых-4

После посадки контейнеры с тюльпанами сначала поместили в холодильные камеры, а затем высадили в теплицы. И спустя 1,5 месяца цветы отправляются в магазины, чтобы радовать своих обладательниц.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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