160 тысяч тюльпанов подготовили в Минске ко Дню влюблённых
Новости Беларуси. День всех влюбленных отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самый романтичный день в году пары обмениваются валентинками, подарками и признаются в своих чувствах. И, конечно же, в праздник не обходится без цветов.
Чтобы успеть точно в срок, столичным цветоводом пришлось изрядно потрудиться. В теплицах сейчас находится 160 тысяч тюльпанов. Выращивать цветы начали еще в конце декабре.
После посадки контейнеры с тюльпанами сначала поместили в холодильные камеры, а затем высадили в теплицы. И спустя 1,5 месяца цветы отправляются в магазины, чтобы радовать своих обладательниц.