160 тысяч тюльпанов подготовили в Минске ко Дню влюблённых

Новости Беларуси. День всех влюбленных отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самый романтичный день в году пары обмениваются валентинками, подарками и признаются в своих чувствах. И, конечно же, в праздник не обходится без цветов.