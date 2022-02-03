«Медицинская помощь требуется иногда и очень быстро». Фельдшерам Копыля купили электроскутер

Новости Беларуси. Оперативно и своевременно прибыть к пациентам фельдшеру Комсомольского ФАПа Копыльского района теперь поможет электроскутер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мобильный компактный транспорт больница приобрела на средства отраслевого профсоюза работников здравоохранения. Скутер уже передали в Комсомольский ФАП. Он значительно облегчит оказание неотложной медицинской помощи. Всего фельдшер ФАПа обслуживает около 500 человек, проживающих в радиусе 17 километров.

Татьяна Ковзун, заведующий Комсомольским фельдшерско-акушерским пунктом:

До этого у нас был бензиновый скутер и велосипед. Радиус обслуживания ФАПа довольно большой. У меня 3 деревни, поселок, и население в основном пожилое. Медицинская помощь требуется иногда и очень быстро. В рабочее время загруженность большая, поэтому вызовы обслуживают фельдшеры. И для того чтобы быстрее добраться к людям, электроскутер будет очень хорошей помощью.

Продолжают укреплять техническую базу и в других учреждениях здравоохранения. На очереди Мядельская ЦРБ.