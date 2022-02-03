Прямой эфир

«Медицинская помощь требуется иногда и очень быстро». Фельдшерам Копыля купили электроскутер

03 февраля 2022 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оперативно и своевременно прибыть к пациентам фельдшеру Комсомольского ФАПа Копыльского района теперь поможет электроскутер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Медицинская помощь требуется иногда и очень быстро». Фельдшерам Копыля купили электроскутер -1

Мобильный компактный транспорт больница приобрела на средства отраслевого профсоюза работников здравоохранения. Скутер уже передали в Комсомольский ФАП. Он значительно облегчит оказание неотложной медицинской помощи. Всего фельдшер ФАПа обслуживает около 500 человек, проживающих в радиусе 17 километров.  

«Медицинская помощь требуется иногда и очень быстро». Фельдшерам Копыля купили электроскутер -4

Татьяна Ковзун, заведующий Комсомольским фельдшерско-акушерским пунктом:  
До этого у нас был бензиновый скутер и велосипед. Радиус обслуживания ФАПа довольно большой. У меня 3 деревни, поселок, и население в основном пожилое. Медицинская помощь требуется иногда и очень быстро. В рабочее время загруженность большая, поэтому вызовы обслуживают фельдшеры. И для того чтобы быстрее добраться к людям, электроскутер будет очень хорошей помощью.  

Продолжают укреплять техническую базу и в других учреждениях здравоохранения. На очереди Мядельская ЦРБ.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Татьяна Ковзун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ядерная безопасность, пожары. Какие ещё вопросы рассмотрели спасатели на заседании коллегии МЧС?
03 февраля 2022 16:25

Ядерная безопасность, пожары. Какие ещё вопросы рассмотрели спасатели на заседании коллегии МЧС?

«Слова родились сами собой». Женщина из Санкт-Петербурга сочинила стихи для песни о погибших в Барановичах лётчиках
03 февраля 2022 16:01

«Слова родились сами собой». Женщина из Санкт-Петербурга сочинила стихи для песни о погибших в Барановичах лётчиках

«Вдвойне усиливает эмоции». Кто исполнил песню-реквием о погибшем в Барановичах экипаже Як-130?
03 февраля 2022 15:52

«Вдвойне усиливает эмоции». Кто исполнил песню-реквием о погибшем в Барановичах экипаже Як-130?