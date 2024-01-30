В Пуховичском районе определили график дежурства членов избирательных комиссий

Очередной этап подготовки к единому дню голосования завершается в Минской области. Это регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей и в местные Советы. Во всех районах уже созданы избирательные комиссии, сообщили в программе «Минщина». Только в Пуховичском районе – 39.

В их составе будут работать свыше 440 человек. Больше всего представителей, 198, выдвинули граждане путем подачи заявлений. Почти столько же от общественных объединений. 51 человек – от трудовых коллективов, 2 – от политических партий. Сейчас комиссии уточняют списки избирателей, занимаются оборудованием помещений.

Дмитрий Губор, управляющий делами Пуховичского райисполкома:

С 9 февраля будет организовано дежурство членов комиссий. Предполагается такой график – с понедельника по пятницу с 17 до 19 часов они будут дежурить, в субботу – с 12 до 14. Далее с 20 февраля по 24-е в период досрочного голосования график у них изменится – это будет с 12 до 19 часов без обеда. И в день основного голосования – с 8 часов утра до 20 часов вечера.