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В Пуховичском районе определили график дежурства членов избирательных комиссий

30 января 2024 17:33
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Очередной этап подготовки к единому дню голосования завершается в Минской области. Это регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей и в местные Советы. Во всех районах уже созданы избирательные комиссии, сообщили в программе «Минщина». Только в Пуховичском районе – 39.

В Пуховичском районе определили график дежурства членов избирательных комиссий-1

В их составе будут работать свыше 440 человек. Больше всего представителей, 198, выдвинули граждане путем подачи заявлений. Почти столько же от общественных объединений. 51 человек – от трудовых коллективов, 2 – от политических партий. Сейчас комиссии уточняют списки избирателей, занимаются оборудованием помещений.

В Пуховичском районе определили график дежурства членов избирательных комиссий-4

Дмитрий Губор, управляющий делами Пуховичского райисполкома:
С 9 февраля будет организовано дежурство членов комиссий. Предполагается такой график – с понедельника по пятницу с 17 до 19 часов они будут дежурить, в субботу – с 12 до 14. Далее с 20 февраля по 24-е в период досрочного голосования график у них изменится – это будет с 12 до 19 часов без обеда. И в день основного голосования – с 8 часов утра до 20 часов вечера.

В Пуховичском районе определили график дежурства членов избирательных комиссий-7

В составе комиссий только компетентные люди, которые уже имеют опыт работы во время избирательных кампаний. Напомним, единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля.

# Выборы в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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