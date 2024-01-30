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Реализацию проекта «Умные города» обсудили на сессии Мингорсовета

30 января 2024 17:26
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Новости Беларуси. Обеспечить внедрение современных технологий в разных сферах. Реализацию проекта «Умные города» обсудили на сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реализацию проекта «Умные города» обсудили на сессии Мингорсовета-1

На встрече утвердили комплекс мероприятий, необходимых для более активного цифрового развития. Сейчас в Минске на стадии разработки 8 инициатив, связанных со здравоохранением, транспортом, культурой и отдыхом. Еще одна вскоре будет реализована. Это создание автоматизированной информационной системы на базе ГУВД Мингорисполкома. Проект уже прошел экспертизу.

Реализацию проекта «Умные города» обсудили на сессии Мингорсовета-4

Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Один из вопросов на повестке – установление инструкции по порядку работы в данном направлении, где будут четко регламентированы отдельные направления структурных подразделений, регламентирована работа Минского городского исполнительного комитета в части конкурсного отбора проектов в сфере цифрового развития.

На сессии также рассмотрели вопросы сдачи в аренду отдельных объектов недвижимости и другие темы.

# Технологии # общество # Владимир Шибеко # Новости Минска и Минской области

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