Новости Беларуси. Обеспечить внедрение современных технологий в разных сферах. Реализацию проекта «Умные города» обсудили на сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встрече утвердили комплекс мероприятий, необходимых для более активного цифрового развития. Сейчас в Минске на стадии разработки 8 инициатив, связанных со здравоохранением, транспортом, культурой и отдыхом. Еще одна вскоре будет реализована. Это создание автоматизированной информационной системы на базе ГУВД Мингорисполкома. Проект уже прошел экспертизу.

Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Один из вопросов на повестке – установление инструкции по порядку работы в данном направлении, где будут четко регламентированы отдельные направления структурных подразделений, регламентирована работа Минского городского исполнительного комитета в части конкурсного отбора проектов в сфере цифрового развития.

На сессии также рассмотрели вопросы сдачи в аренду отдельных объектов недвижимости и другие темы.