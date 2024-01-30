Количество зарегистрированных юрлиц в Минске за 2023 год увеличилось более чем на 20%

Количество зарегистрированных юридических лиц в Минске увеличилось более чем на 20 %. Об этом заявили на заседании коллегии главного управления юстиции Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отметим, именно в столице оформили больше половины всех новых юрлиц страны. Для удобства граждан и бизнеса акцент делают на цифровизацию процессов. И именно в столице необходимо внедрять передовые идеи, в том числе в нормотворчестве и сфере юридического сопровождения. Также на встрече обозначили ключевые задачи на 2024 год.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Главной задачей на 2024 год, Год качества, является добросовестное и высокопрофессиональное выполнение обязанностей всеми должностными лицами перечисленных категорий. Почему? Потому что от их качественной работы будет зависеть то, как будут удовлетворены потребности наших граждан в вопросах и правового просвещения, и обеспечения различного рода юридических услуг.