«Будет 35 интегрированных классов». Наталья Проскурова об образовании детей с особенностями развития

Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой. Юлия Алексеюк, ведущая:

А как оказываете помощь многодетным семьям?

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

В соответствии с государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность» решением Мингорсовета еще 2016 года осуществляются выплаты на каждого ребенка для подготовки к школе. Это 30 % бюджета прожиточного минимума, сегодня эта сумма составляет 85 рублей на каждого ребенка. Выплаты уже осуществляются. Сегодня порядка 40 % многодетных семей уже получили эти выплаты. Как правило, к 1 сентября получают все. Юлия Алексеюк:

Есть ли что-то новое для детей с особенностями развития?

Наталья Проскурова:

Для системы образования Минска самое главное – это дойти до каждого такого ребенка и создать условия, при которых он сможет получить образование, которое он может получить. Как пример – в прошлом учебном году мы хорошо продвинулись по работе с детьми, которые страдают аутизмом. Проходил республиканский семинар на базе Минска, принимал наш Центр коррекционно-развивающего обучения, где есть высококвалифицированные специалисты, определенные методики по работе с такими детьми. С этой категорией детей в прошлом году работа очень сильно продвинулась. В этом году для нас, еще раз повторюсь, главное – это дойти до каждого такого ребенка, чтобы дать ему возможность получить образование. Юлия Алексеюк:

А если дети хотят самостоятельно обучаться именно в школе, какие создаются способы, чтобы им облегчить эту задачу? Возможно, безбарьерная среда?