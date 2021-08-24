С каждым годом количество детей растёт. Сколько учеников сядут за парты в Минске в 2021-м?

Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой. Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, какие изменения ждут детей, их родителей, учителей в новом учебном году?

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Основное, наверное, то, чего мы ждем все, это новый Кодекс об образовании. Уже в первом чтении в апреле он принят, на осенней сессии депутаты должны утвердить. В рамках действующего Кодекса об образовании система образования работает уже более 10 лет. Я вообще считаю, что образование – это одна из самых передовых отраслей в хозяйстве, поэтому мы находимся в стадии совершенствования постоянно. Конечно, ряд каких-то направлений уже действует, и новшества есть каждый год, но, естественно, они все должны быть закреплены Кодексом об образовании. Если говорить о конкретном 2021/2022 учебном году, то пока с 1 сентября мы вступаем в учебу по старому Кодексу. Конечно, уже систематизированы полностью на уровне Министерства образования, опубликованы единые подходы по организации работы профильных классов. И тот ресурс, который был создан в прошлом году, единый образовательный ресурс, он на сегодня тоже очень сильно помогает всем: и детям, и родителям, и молодым педагогам в частности. Потому что там существует библиотека полностью всех учебных материалов, видеоуроки – это помощь и родителям, и детям, если они по каким-то причинам пропустили занятия. А для молодых педагогов это вообще с точки зрения методической подготовки необходимый ресурс. Он функционирует. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло – немного ускорил процесс создания этого ресурса коронавирус. Юлия Алексеюк:

Сколько учеников сядут за парты в Минске в этом году?

Наталья Проскурова:

Количество детей, которые обучаются в школах, с каждым годом растет. Например, за последние пять лет количество только школьников увеличилось на 30 тысяч. Всего детей сядет за парты около 220 тысяч, из них порядка 25 тысяч будут только первоклассники. В этом году мы открываем 900 первых классов. Юлия Алексеюк:

На что настраиваться родителям, когда ведут ребенка в первый класс, как к этому подготовиться, подготовить и себя, и в первую очередь ребенка?

Наталья Проскурова:

Проходят родительские собрания в учреждениях образования, и все, к чему должны быть готовы родители, будут озвучивать педагоги на этих родительских собраниях. Но основное – это готовность получать знания и готовность совместно с педагогами растить достойного гражданина нашей республики.