«Будешь делать так, как я тебе скажу». Как без конфликта забрать у ребёнка телефон?

Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Зачастую родители отрабатывают на детях свои комплексы. Начинают властвовать, командовать и часто говорят, что ты живешь в моем доме, за мой счет, значит будешь делать так, как я тебе скажу. Собственно, на этом все конфликты прекращаются. Ольга, какие возникают конфликтные ситуации в вашей семье в отношениях с дочкой и кто побеждает?