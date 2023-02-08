«Будешь делать так, как я тебе скажу». Как без конфликта забрать у ребёнка телефон?
Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Зачастую родители отрабатывают на детях свои комплексы. Начинают властвовать, командовать и часто говорят, что ты живешь в моем доме, за мой счет, значит будешь делать так, как я тебе скажу. Собственно, на этом все конфликты прекращаются. Ольга, какие возникают конфликтные ситуации в вашей семье в отношениях с дочкой и кто побеждает?
Ольга Сманцер, воспитывает дочь, стирается не допускать ошибок своих родителей:
Всегда стараемся, конечно, идти на компромисс, но ситуации бывают разные. Конфликт бывает проскакивает, когда бич нашего времени – это телефон. Я даже не знаю, как с этим бороться. Ставишь ограничения вроде бы, но телефон – это все. Не надо на улицу, ничего, дайте только в телефоне посидеть. Разумеется, начинаешь, конечно, отстаивать какие-то права, что нельзя, надо делать вот это. Она: «Мама, почему ты командуешь? Что ты за мама такая?» Я говорю: «Хорошо, я плохая мама. Не вопрос, давай мы сейчас сядем, тебе в интернете найдем другую маму». Сидит, смотрит на меня.
Наталья Надольская:
Какая прекрасная манипуляция.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Ребенок – вы его травмируете.
Ольга Сманцер:
Расскажите, как надо.
Ольга Шерснева:
Надо всегда делать выбор: сейчас ты без планшета, телефона, например, идешь гулять, а потом мы сделаем то-то. Я так поступаю.
Ольга Сманцер:
Делаем. Я рассказала конфликтную ситуацию, когда даже до 10 не считается. Разумеется, так: кладем телефон, делаем уроки, гуляем на улице, потом – пожалуйста.
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