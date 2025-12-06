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Литовские больницы сообщили о нехватке финансирования

06 декабря 2025 07:39
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Медицинский кризис в Литве набирает обороты. Сразу несколько больниц по всей стране приостановили предоставление услуг из-за острой нехватки финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Кретингская больница отменила плановые операции, а Электренская – консультации и закрыла дневной стационар. Еще 13 медучреждений тайно урезали услуги. Причина такого положения – изменение правил Государственной больничной кассы. Больницам перестали платить за лечение, превышающее установленные лимиты. Медики возмущены. Они говорят, что медучреждения не могут планировать расходы, так как неизвестно заранее о болезни людей. В свою очередь глава ассоциации больниц назвал ситуацию «анекдотом».

# Международная политика

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