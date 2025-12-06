Прямой эфир

Развитие социальной сферы и поддержка традиций – делегаты о том, что должно лечь в основу новой пятилетки

06 декабря 2025 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остается меньше двух недель. Напомним, одно из самых главных политических событий страны пройдет 18-19 декабря. В преддверии масштабного народного диалога во всех регионах Беларуси проходят обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный вопрос – каким быть государству в новой пятилетке? Мнениями делятся делегаты. Их мнения формируют картину будущего.

Развитие социальной сферы и поддержка традиций – делегаты о том, что должно лечь в основу новой пятилетки-2

Развитие социальной сферы и поддержка традиций – вот что, по мнению брестчан, должно лечь в основу новой пятилетки. Особенно отмечается преемственность поколений на предприятиях и внимание к молодым семьям и пенсионерам.

Развитие социальной сферы и поддержка традиций – делегаты о том, что должно лечь в основу новой пятилетки-4

Дарья Пличко, инженер РУП «Белтелеком»:
На самом деле, я очень горжусь, что я выросла и живу, дальше буду продвигаться в нашей стране. Меня устраивает все. Мое предприятие, зарплата и так далее. Все, что делается. Какие-то выплаты социальные. Опять же, я являюсь членом профсоюза нашего предприятия. Это выплаты в том числе и мамам, многодетным семьям, мамам, которые сами обеспечивают жизнь своему ребенку. Для пенсионеров у нас все делается.

Мнения делегатов, высказанные по всей стране, станут основой для решений предстоящего Всебелорусского народного собрания.

# Всебелорусское народное собрание

Другие новости рубрики

Все новости
Что попадёт в итоговую программу пятилетки и как это изменит жизнь белорусов? Анонс «Большого города»
06 декабря 2025 07:51

Что попадёт в итоговую программу пятилетки и как это изменит жизнь белорусов? Анонс «Большого города»

Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с днём рождения
06 декабря 2025 07:48

Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с днём рождения

Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днём независимости
06 декабря 2025 07:36

Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днём независимости