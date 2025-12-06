Развитие социальной сферы и поддержка традиций – делегаты о том, что должно лечь в основу новой пятилетки

Развитие социальной сферы и поддержка традиций – вот что, по мнению брестчан, должно лечь в основу новой пятилетки. Особенно отмечается преемственность поколений на предприятиях и внимание к молодым семьям и пенсионерам.

Дарья Пличко, инженер РУП «Белтелеком»:

На самом деле, я очень горжусь, что я выросла и живу, дальше буду продвигаться в нашей стране. Меня устраивает все. Мое предприятие, зарплата и так далее. Все, что делается. Какие-то выплаты социальные. Опять же, я являюсь членом профсоюза нашего предприятия. Это выплаты в том числе и мамам, многодетным семьям, мамам, которые сами обеспечивают жизнь своему ребенку. Для пенсионеров у нас все делается.

Мнения делегатов, высказанные по всей стране, станут основой для решений предстоящего Всебелорусского народного собрания.