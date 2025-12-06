Что попадёт в итоговую программу пятилетки и как это изменит жизнь белорусов? Анонс «Большого города»

Программа социально-экономического развития страны на предстоящую пятилетку определит, каким будет наше завтра во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И главное – каким станет качество жизни каждого белоруса.

«Большого город» готовится к знаковому событию – второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания. В студии – делегаты ВНС от Минска. Как формируется итоговый проект программы на новую пятилетку? В чем уникальность формата нынешних обсуждений? Как будут развиваться энергетика, цифровые технологии, городская среда, медицина?

– Основная парадигма сегодняшней программы – это, конечно, переход между лечением болезни к сохранению здоровья.

– Планируется 94 станции узловые, которые будут обеспечивать надежность и потребителей, и в целом работы белорусской энергосистемы.

– Если посмотреть всю программу, там охвачены все сферы жизнедеятельности, то есть там все учтено.