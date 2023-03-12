Главное о будущих переговорах президентов Беларуси и Ирана: какие интересы у стран?

Взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество станет главной темой переговоров президентов Беларуси и Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 марта Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Тегеран.

Именно в эти мартовские дни исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между странами. Исламская республика является важным для Беларуси партнером на Среднем Востоке. В сложной геополитической обстановке удалось достичь определенных успехов в развитии двусторонней торговли. Важной составляющей отношений является совершенствование договорно-правовой базы.