Прямой эфир

Главное о будущих переговорах президентов Беларуси и Ирана: какие интересы у стран?

12 марта 2023 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество станет главной темой переговоров президентов Беларуси и Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 марта Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Тегеран.

Именно в эти мартовские дни исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между странами. Исламская республика является важным для Беларуси партнером на Среднем Востоке. В сложной геополитической обстановке удалось достичь определенных успехов в развитии двусторонней торговли. Важной составляющей отношений является совершенствование договорно-правовой базы. 

Главное о будущих переговорах президентов Беларуси и Ирана: какие интересы у стран?-1

По итогам переговоров на высшем уровне – они пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций – будет подписан ряд международных документов по развитию сотрудничества в сферах взаимного интереса. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Иран # общество # Александр Лукашенко # Ибрахим Раиси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гомельчанин выступает в театре, имея серьёзное заболевание. Что даёт ему силы не опускать руки?
12 марта 2023 10:06

Гомельчанин выступает в театре, имея серьёзное заболевание. Что даёт ему силы не опускать руки?

Лунный календарь дачника на середину марта. Какие дни благоприятны для работ?
12 марта 2023 07:45

Лунный календарь дачника на середину марта. Какие дни благоприятны для работ?

«Большой город» за 12.03.2023
12 марта 2023 07:45

«Большой город» за 12.03.2023