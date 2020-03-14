Прямой эфир

«Будем сопротивляться до конца». Уцелеть в этом бетонном аду под Гродно в первые дни ВОВ смогли считаные люди

14 марта 2020 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уцелеть в этом бетонном аду под Гродно в первые дни ВОВ смогли считаные люди. 

«Будем сопротивляться до конца». Уцелеть в этом бетонном аду под Гродно в первые дни ВОВ смогли считаные люди-1

Среди них – курсант Шмелёв, который впоследствии расскажет историю, как из соседней огневой точки ночью 23 июня прибыл связной с вопросом «Что будем делать?» И командир ответил: «Будем сопротивляться до конца». Связной сказал: «Да, у нас тоже приняли такое решение».

«Будем сопротивляться до конца». Уцелеть в этом бетонном аду под Гродно в первые дни ВОВ смогли считаные люди-4

Эксклюзивные кадры из немецкой кинохроники, редкие фотографии, письма и воспоминания бойцов. Невероятные истории спасения в программе  «Специальный репортаж».

# Великая Отечественная война # общество # Галина Буро

Другие новости рубрики

Все новости
«Я в детстве корову пасвила, сколько там было всего, этих погибших солдат…» Как один ДОТ два дня отражал атаки немцев
14 марта 2020 11:53

«Я в детстве корову пасвила, сколько там было всего, этих погибших солдат…» Как один ДОТ два дня отражал атаки немцев

В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие
14 марта 2020 11:29

В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие

Почему на современном комплексе с «умными» роботами нет рентабельности? Госконтроль Гродненской области наводит порядок в молочной отрасли
13 марта 2020 21:10

Почему на современном комплексе с «умными» роботами нет рентабельности? Госконтроль Гродненской области наводит порядок в молочной отрасли