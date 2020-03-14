«Я в детстве корову пасвила, сколько там было всего, этих погибших солдат…» Как один ДОТ два дня отражал атаки немцев

Мария Езерская, жительница деревни Новики: Спали, никто ничего не знал. Что-то такое? Гроза – не гроза... Пока они все эти ДОТы не… И сразу видим – немцы, немцы! Мотоциклами и чем только. Немцы! Там воевали, я вот помню, в детстве сама корову пасвила, сколько там было всего, этих погибших солдат…

В первые дни Великой Отечественной войны ДОТы 1-го опорного пункта 2-го узла обороны Гродненского укрепрайона первый удар приняли на себя. Героически сражался двухэтажный ДОТ-полукапонир №39. Его гарнизон состоял из 18 курсантов под командованием лейтенанта Гриценко. ДОТ прикрывал огнём левый фланг опорного пункта и дорогу. Немцы не ожидали, что встретят здесь такое сопротивление.

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:

На вооружении у него состояла 45-миллиметровая орудийная установка, спаренная с пулемётом. Это установка ДОТ-4 и находился также ещё пулемёт «Максим». Это пулемётная установка НПС-3. На протяжении всего 22 июня и частично на протяжении 23 июня, то есть, фактически два дня, гарнизон 39-го ДОТа оказывал сопротивление наступающим немецким частям. Когда закончились боеприпасы, штурмовая немецкая группа подошла к нему. К сожалению, другие ДОТы уже не могли прикрыть его своим огнём, а пехотного заполнения, пехоты советской здесь не было, поэтому гарнизон, как мог, отбивался, но вы видите разрушения, очень большие разрушения.