Почему на современном комплексе с «умными» роботами нет рентабельности? Госконтроль Гродненской области наводит порядок в молочной отрасли

Новости Беларуси. Почему на современном комплексе в Ошмянском районе надои ниже проектной нормы, а хозяйство в Сморгонском только после вмешательства контролирующих органов смогло решить проблему с простаиванием дорогих умных роботов для доения, на которые было выделено немало бюджетных средств? Разбирались в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госконтроль Гродненской области наводит порядок в молочной отрасли. О подходе к делу с умом – репортаж Галины Буро.

Эту ферму называют «три семерки». Современная, новая, технологичная – разумеется, если соблюдать ту самую технологию. Здесь же за 2019 год по надоям не дотянули даже до 4 000 килограммов, в то время как у соседей больше 5 000. Вопрос: куда убегает молоко и вложенные государством деньги в строительство?





Александр Добрук, начальник отдела Комитета государственного контроля Гродненской области:

Главная проблема – это несоблюдение технологии производства молока. Не хватило кормов. Корма были заготовлены ненадлежащего качества.

Траншеи рядом с фермой уже почти пустые – свои корма закончились. Директор только полгода в должности. Говорить за предшественника не берется, но в этом полевом сезоне обещает ситуацию поправить.

Олег Лещевский, директор сельхозпредприятия «Краковка»:

Напряженный у нас этот год был. У нас выбыл из строя КВК, который на уборке кормов был. В 2020 году мы уже провели тендер на закупку прицепной косилки. Готовятся документы в промагролизинг на получение КВК-800 – кормоуборочного комбайна.

Неоправданными оказались вложения и на сельхозпредприятии в соседнем Сморгонском районе. На молочно-товарном комплексе «Астронавт» новое оборудование космических надоев так и не дало.

Галина Буро, корреспондент:

На этой ферме еще 10 лет назад купили ультрасовременные роботы для доения. Деньги выделил бюджет. Частично на отставшую сумму взяли кредит, который частично компенсировал, опять же, бюджет. Но радость от покупки была недолгой – спустя время роботы все чаще стали простаивать.

Робот полностью заменяет доярку, даже кормит корову во время дойки для лучшей выработки молока. А еще автоматически рассчитывает калораж корма и воды, исходя из параметров буренки. Удобно, ничего не скажешь. Вот только в хозяйстве к такому ноу-хау оказались не готовы.

Павел Твердый, директор предприятия «Совхоз Сморгонский»:

Был сделан акцент на роботы для того, чтобы минимизировать затраты, человеческий труд. И решились на такие инновации. Людей, если посчитать, не стало меньше, потому что надо все равно держать чуть ли не на каждое помещение, не на каждый робот своего подгонщика. Если систему рассмотреть, там очень тонкие подводы клапана под давлением. Они чуть что не так, даже от ржавчины, забиваются.

Делать дорого. В итоге из 12 роботов в рабочем состоянии осталась половина, шесть разобрали на запчасти для саморемонта. Пришлось вернуться и к методу доения по старинке – молокопроводом. Проблему вскрыли контролеры, вместе искали выход из ситуации.

Александр Добрук:

Были даны соответствующие поручения как предприятию, органам власти. И ситуация, конечно, после этого изменилась. Сегодня разрабатывается документация для поставки нового оборудования.

Модернизация ферм по госпрограмме и контроль соблюдения технологий – два кита для развития молочной отрасли. За последние 10 лет только в Гродненской области производство молока увеличилось в полтора раза.