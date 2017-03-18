Будем решать. 18 марта на прямую линию с администрацией Бреста поступило 24 звонка

Новости Беларуси. Индивидуальный подход к любой ситуации. 18 марта в стране прошли традиционные прямые линии. На связь с белорусами выходили чиновники самых разных уровней. Среди основных вопросов, которые волнуют граждан – трудоустройство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Горячие линии по-прежнему популярны среди населения. Большинство предпочитаю решать проблемы выходя на прямую связь с представителями власти, а не устраивая митинги на площадях. Что беспокоит жителей Бреста, узнали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Бутрим, СТВ:

Узкая дорожка между двумя детскими садиками и школой – словно спасительная артерия, одна из самых оживленных в микрорайоне. По утрам и вечерам именно по ней десятки родители привозят и забирают свои чада.

Со временем дорога испортилась настолько, что ямы удобней было объезжать по тротуару. А это небезопасно для самих детей. Проблему со стороны каждый день по пути на зарядку в спортгородок наблюдал и пенсионер Федор Жминько. Пока не позвонил на прямую линию. Федор Жминько, житель Бреста:

Самая плохая деревенская дорога выглядела намного лучше, чем эта. Типа танковой трассы. И смотрю – эти машины по выбоинам едут, а особенно как зимой застревают. Эти ямы, лужи! Обратился на прямую линию. И сейчас они нормально среагировали. Пришел грейдер, выровнял. Ремонтом дорог после зимы специалисты активно займутся уже в самое ближайшее время, уверили в Брестском горисполкоме. Хотя таких вопросов от горожан 18 марта было на удивление мало. Другое дело – ЖКХ, строительство и трудоустройство. Всего же за три часа на прямую линию поступило 24 звонка.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Характер звонков абсолютно для меня понятный: жилищные вопросы, устройство детей, правнуков в детские сады, тротуар, земельные вопросы. То есть это абсолютно жизненные вопросы, для меня не новые. Но в каждом случае, конечно, будем решать.

С особым нетерпением ждали то ли весеннего потепления, то ли положительного ответа из ЖЭС-а в этой пятиэтажке. На исходе зимы в двух квартирах практически перестали греть батареи. Но замеры коммунальщиков низких температур не показали. Поиск правды не давал замерзающим результаты несколько недель. Решить проблему удалось только после обращения на прямую линию.

Ольга Максимович, жительница Бреста:

Когда морозы, было холодно, да и так были холодные батареи. Обращались в котельное хозяйство. Ну, придут, измерят температуру.